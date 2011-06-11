به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره تربیت بدنی آسارا روز جمعه در حاشیه برگزاری این پیاده روی خانوادگی ضمن قدردانی از حضور و استقبال پرشور شهروندان از این برنامه اظهار داشت: همگانی کردن ورزش در سطح جامعه همت مردم و تلاش تمام دستگاه‌های مرتبط را می‌طلبد.

حمیدرضا رضایی با اشاره به اهداف همایش پیاده روی خانوادگی وسلامت خانواده افزود: فرهنگ‌سازی در راستای ترویج و گسترش ورزش همگانی، ایجاد شور و نشاط در بین جوانان و خانواده‌ها، معرفی بیش از پیش ورزش به عنوان عامل سلامتی و ... از جمله دستاوردهای همایش‌های پیاده‌روی خانوادگی است.

وی بیان کرد: تربیت بدنی و هیئت ورزش‌های همگانی بخش آسارا تلاش می‌کنند تا با برگزاری همایش‌های پیاده‌روی برای مردم علاقمند این منطقه، زمینه‌های سلامتی بیشتر شهروندان فراهم شود.

رئیس تربیت بدنی بخش آسارا یادآورشد: در این همایش ضمن توجه به توسعه ورزش همگانی بر نهادینه کردن فرهنگ ورزش درجامعه تأکید داریم و در واقع شهروندان با نشاط و طراوت در یک روز بهاری، به حفظ تندرستی و سلامتی خود نیز کمک خواهند کرد.

بهمایش بزرگ پیاده‌روی خانواده با مشارکت تربیت بدنی، هیئت ورزشهای همگانی، بخشداری و ستاد مناسبت‌های دهستان آدران و سازمان‌ها و نهادهای مستقر در بخش آسارا از ساعت هفت و 30 دقیقه روز جمعه 20 خردادماه از کیلومتر 16جاده کرج، چالوس روستای خوزنکلا آغاز و تا سالن ورزشی شهدای دهستان آدران ادامه داشت.

در پایان این مراسم به قید قرعه به چند تن از خانواده ها به رسم یادبود هدایایی اهدا شد.

شرکت صدها نفر از خانواده های کرجی در تمامی سنین در این برنامه همگانی شور و نشاط خاصی را به جاده چالوس آورده بود که این موضوع نشان دهنده اهمیت ورزش در خانواده های کرجی و لزوم استمرار برگزاری چنین برنامه هایی در استان برای توسعه ورزش همگانی است.