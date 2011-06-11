استقرار واحد سگهای مواد یاب در مرز شلمچه

سرهنگ علی شوهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای تشدید مبارزه با مواد مخدر در استان خوزستان فعالیتهای فراونی از سوی نیروی انتظامی اجرا شده و همچنان ادامه دارد تا توزیع و مصرف مواد مخدر در استان به کمترین میزان خود برسد.

وی افزود: یکی از اقدامات صورت گرفته در این خصوص ایجاد واحدها و فضاهای اطلاعاتی برای شناسایی توزیع کنندگان و مصرف کنندگان به خصوص در بخش روانگردهای صنعتی است که هم اکنون این اکثر این افراد توسط نیروی انتظامی شناسایی شده اند.



مسئول کمیته مقابله با مواد مخدر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان ادامه داد: یکی از کارهای دیگری که در این خصوص صورت گرفته ایجاد مانورهای منطقه ای است که در آن با ورود به یک منطقه که از قبل عوامل مختلف توزیع مواد مخدر در آن شناسایی شده اند اقدام به پاکسازی منطقه می شود.



شوهانی عنوان کرد: یکی از اهداف این کار ناامن کردن فعالیت برای توزیع کنندگان مواد مخدر در مناطق مختلف اهواز به خصوص محله های پرخطر است که این کار تاکنون موفقیت هایی به همراه داشته است.



وی یکی دیگر از راه های کنترل و کاهش مصرف مواد مخدر را استقرار واحدهای سگ مواد یاب در گمرکات استان عنوان کرد و گفت: با استقرار این واحدها تمام افرادی ورودی و خروجی از مبادی گمرکی استان مورد بازرسی دقیق مواد مخدر توسط سگهای آموزش دیده قرار می گیرند.



سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر خوزستان تصریح کرد: همچنین در مرز شلمچه که روزانه افراد فراوانی برای زیارت عتبات عالیات به کشور عراق می روند نیز واحد سگ مواد یاب مستقر شده تا برخی افراد سودجو در قالب زائر اقدام به خروج مواد مخدر به سمت کشور عراق نکنند.



مسئول کمیته مقابله با مواد مخدر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان با اشاره به اینکه یکی از راه های اصلی ورود و خروج مواد مخدر در استان خوزستان راه دریا است، گفت: مرزبانی استان خوزستان در شهرهای ماهشهر، آبادان و هندیجان بر شدت کنترل لنج ها و کشتی های ورودی افزوده اند.