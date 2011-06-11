گسترش اعتکاف در کشور یکی از دستاوردهای انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله العظمی جعفر سبحانی شامگاه پنجشنبه در دیدار با رئیس و اعضای ستاد اعتکاف استان که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد با بیان اینکه یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی گسترش اعتکاف بوده است افزود: اعتکاف قبل از انقلاب مورد توجه نبود و در قم فقط در مسجد امام حسن(ع) برگزار می‌شد ولی امروزه در سراسر کشور و در تمام شهر و روستاها اعتکاف برگزار می‌شود.



علت تمام جنگهای امروزی به دلیل دور شدن بشریت از معنویت است



وی با اشاره به اینکه بشریت از فقدان معنویت رنج می برد اظهار داشت: تمام جنگهای امروزی حاکی از این است که بشریت معنویت را فراموش کرده و همواره به دنبال مادیات است.



رئیس موسسه امام صادق(ع) با بیان اینکه همه قدرتهای بزرگ جهان تلاش می‌کنند مسلح باشند گفت: این کشورها در باطن از یکدیگر می‌ترسند و در ظاهر تا دندان مسلح هستند.



وی با اشاره به اینکه دعوت به خدا به انسان آرامش و سکوت می‌دهد اضافه کرد: اعتکاف نباید فقط مختص ماه رجب باشد بلکه ماه رمضان نیز برای انجام اعتکاف بسیار خوب است که پیامبر در این ماه اعتکاف می‌کردند.



آیت الله سبحانی اظهار داشت: پدیده اعتکاف از ریشه اکف گرفته شده است که به معنی حبس و همچنین استمرار در کاری است و علت اینکه آن را اعتکاف نامیدند این است که یک فرد روزه دار معتکف حداقل سه روز حبس و از کارهای دیگر دست می‌کشد و فقط به کارهای ضروری می‌پردازد و خودش را فقط وقف انجام این‌کار می‌کند.



اعتکاف موجب تقویت بعد معنوی زندگی است



این مرجع تقلید در خصوص فواید اعتکاف گفت: اعتکاف سبب می‌شود که انسان به بعد معنوی زندگی بیشتر توجه داشته باشد با توجه به اینکه امروزه انسان‌ها غرق در زندگی مادی و صنعتی هستند و بیشتر کارهایشان مادی است همین امر سبب می‌شود که کفه ترازوی معنویت یک فرد سبک شود.



وی ادامه داد: اگر یک فرد تمام روز و ماه را به دنبال تجارت، معامله و امور مادی باشد این کارش سبب می‌شود که یک طرف ترازو مادیت فرد سنگین تر از معنویت شود و فرد برای جبران این نقیصه می‌تواند هر ماه اعتکاف کند که اعتکاف حداقل سه روز است و با اعتکاف از لحاظ روحی و معنوی تقویت خواهد شد و قلبش جلا پیدا خواهد کرد.



استاد برجسته حوزه علمیه با اشاره به اینکه پیامبر اسلام(ص) به اعتکاف توجه ویژه‌ای داشتند اضافه کرد: در سال سوم هجرت در جنگ بدر پیامبر اکرم‌(ص) در ماه رمضان موفق به انجام اعتکاف در آن سال نشدند ولی سال بعد ایشان 20 روز اعتکاف کردند و این امر حاکی از آن است که اعتکاف برای پیامبر با ارزش و اهمیت بوده است.



وی ابراز داشت: در مدت اعتکاف خرید و فروش و خروج از مسجد ممنوع است مگر اینکه برای کارهای ضروری باشد و معتکف در این چند روز باید خودش را وقف خداوند کند.