انتقاد آیت الله جوادی آملی از ضرب و شتم طلبه ناهی از منکر

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در جلسه درس اخلاق خود گفت: یک روحانی در عمل به وظیفه خود اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کرده است اما متأسفانه عده‌ای او را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.



وی ابراز داشت: نباید در نظام اسلامی این گونه با یک ناهی از منکر برخورد شود و باید جلوی هم چنین خطری را گرفت.



آیت الله جوادی آملی گفت: در جریان جان مسئولیت‌ها تقسیم شده است بخشی از مسئولیت در شمول نفس است و به مجردات و قوه نفس که مسئول اندیشیدن و فهمیدن است، عقل نظر می‌گویند و انسان از راه آن عالم می‌شود.



استاد برجسته حوزه گفت: بخشی جداگانه نیز در جریان جان قرار دارد که مسئول اجرا است، کار‌ها را او باید انجام دهد و مسئولیتش کاملا از عقل نظر جدا است‌.



آیت الله جوادی آملی افزود: عقل عمل در درون انسان مسئول اجرا و کار است و اگر سالم باشد و بخش اندیشه درون نیز سالم باشد فرد عالم با عمل می‌شود.



وی در ادامه گفت: اگر بخش اندیشه فرد سالم بود خوب درس می‌خواند و خوب کتاب می‌نویسد‌، اما نوبت به عمل که رسید دستش می‌لرزد ، او اندیشه‌اش سالم اما انگیزه‌اش در جهاد اوسط به اسارت رفته است.



مفسر بزرگ قرآن کریم افزود: نگاه به نامحرم تیر مسمومی است که به انسان می‌خورد‌، آن فرد قدرت فرار ندارد و پای عقل عمل او بسته است.



آیت الله جوادی آملی افزود: جهاد درون در این است که نگذاریم با دست خودمان یا دست دیگران بخش های انگیزه ای درون ما بسته شوند.



وی ادامه داد: شیطان حرامی است‌، جامه احرام برتن می‌کند و دور کعبه طواف می‌کند که ببیند چه زمانی درون فرد باز می‌شود تا تخم گذاری کند‌.



مرجع تقلید شیعیان اضافه کرد‌: مرد با تقوا خود حرامی را طرد می‌کند اما اگر دست و پای مرد بسته باشد به هنگام طواف شیطان بر دور کعبه دل او تیر خواهد خورد.



وی افزود: باید همواره مراقب باشیم که عقل عمل ما سالم است یا خیر ،چرا که هر روز در مورد دستورات دینی در معرض آزمون هستیم‌.



آیت الله جوادی در ادامه گفت: تمام تلاش و کوشش ما باید این باشد که مراقب باشیم وهم‌، خیال‌، شوت و غضب بر عقل‌های نظری و عملی حاکم نشود.



وی ادامه داد: طبق فرموده پیامبر‌(ص) خواب یک کلاس درس است به شرط اینکه با پر خوری بدون وضو نبوده و رو به قبله باشد و اگر مراقب زبان‌، چشم و گوش خود باشید فرشتگان با شما مصافحه خواهند کرد.



این مرجع تقلید با اشاره به برخی فرمایشات امام علی‌(ع) در نهج البلاغه افزود: برترین و بالاترین ثروت عقل است و ملتی که فقیه و خردمدار باشد می‌تواند منابع درونی خود را تامین کند در غیر این صورت دچار فقر اقتصادی خواهد شد.



وی اضافه کرد: ما شناسنامه‌ای دینی و ولایی داریم که خود باید آن را انتخاب کنیم و اگر انسان فرزند اخلاق احسن باشد شناسنامه‌اش با او است‌.



آیت الله جوادی آملی در پایان گفت: اگر انسان با فرد خردورز رفیق باشد این رفیق می‌تواند به او خیر برساند و امام علی‌(ع) فرمودند که با انسان بخیل رفاقت نکنید چراکه هنگامی که به او محتاج اید چون بخل می‌ورزد انسان را رها می‌کند.