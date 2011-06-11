سالگرد شهادت آیت الله سعیدی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت چهل و یکمین سالگرد شهادت آیت الله سید محمد رضا سعیدی از شهدای انقلاب اسلامی ، شامگاه جمعه با حضور شخصیت های حوزوی، خادمین و مسئولین حرم مطهر حضرت معصومه (س)، اقشار مختلف مردم قم و همچنین بسیجیان پایگاه شهید آیت الله سعیدی شهر کاشان در آرامستان وادی السلام قم محل دفن این مجتهد شهید برگزار شد.

در این مراسم که حجت الاسلام موسی پور استاندار و معاونین وی ، حقیقی مقدم فرماندارقم، حجت الاسلام بنایی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ،آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه تهران ، سردار توکلی فرماندهی انتظامی استان ، طلاب و اساتید حوزه علمیه و همچنین اقشار مختلف مردم قم حضور داشتند، شرکت کنندگان با قرائت فاتحه یاد و خاطره این مجتهد شهید انقلاب را گرامی داشتند.



حجت السلام سید حسن سعیدی یکی از فرزندان شهید آیت الله سعیدی در سخنانی با اشاره به تاثیر تلاش های روحانیت در ابعاد مختلف و در طول سالهای پس از غیبت امام عصر(عج) اظهار داشت: روحانیون همواره طی این سالها به وظیفه خود عمل کرده و دارای سابقه درخشانی هستند.



وی همچنین به مبارزات آیت الله شهید سعیدی اشاره کرد و ابراز داشت:ایشان از اولین نفراتی بود که در راستای انقلاب امام راحل با ایشان همگام شدند و سر انجام در این راه نیز جان خود را از دست دادند.



فرزند آیت الله سعیدی عنوان کرد: ساواک بعد از اینکه مبارزات و سخنرانی های افشاگرانه آیت الله سعیدی را مشاهده کرد مبادرت به دستگیری وی کرد و سپس او را به شهادت رساند.

