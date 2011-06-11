جزئیات ترکیب ستاد تنظیم بازار اصناف/ نگران تامین کالا نیستیم

حسین مدرس خیابانی در گفتگو با مهر گفت: تاکنون آنچه در وزارت بازرگانی از تنظیم بازار باقی مانده عمدتا از جنس مسئولیت است و ابزارهای این کار در اختیار این وزارتخانه نبوده است، بر همین اساس دولت به این نتیجه رسید تا مسئولیت تنظیم بازار را با تشکیل ستادی به جامعه صنفی کشور بسپارد.

قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی افزود: به موازات واگذاری امکانات، ابزارها و مسئولیتها به اصناف برای تنظیم بازار وزارت بازرگانی نیز دوشادوش جامعه صنفی کشور کار را پیش خواهد برد و تنها در این میان نقش اصناف و وزارت بازرگانی با هم معاوضه شده است چرا که تا دیروز مسئولیت اصلی تنظیم بازار با وزارت بازرگانی بوده و اصناف به عنوان پشتیبان وارد عرصه می شدند اما امروز با مصوبه دولت محور اصلی تنظیم بازار به عهده اصناف بوده و وزارت بازرگانی پشتیبانی کننده برنامه های شورا است.

وی تصریح کرد: ترکیب پیشنهادی ما برای ستاد تنظیم بازار اصناف حضور اتحادیه های تولیدی و توزیعی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و تشکلهای تولیدی است چرا که نمی توان تنظیم بازار را تنها از بعد توزیع در نظر داشت بلکه بعد تولید کالا نیز در موضوع بازار حائز اهمیت است.

به گفته مدرس خیابانی، شورای اصناف نیز ماهیت دوگانه دارد و هم مجامع تولیدی و هم مجامع توزیعی را تحت پوشش خود قرار می دهد بنابراین برای کامل شدن این ترکیب و تنظیم بهتر بازار باید تولیدکنندگان کارخانجات و بنگاههای تولیدی در کنار اتاق های بازرگانی و تعاون نیز به این ترکیب اضافه شوند.

وی با اشاره به برعهده گرفتن اولین مسئولیت اصناف به عنوان تنظیم بازار ماه مبارک رمضان در قالب این ستاد، خاطر نشان کرد: البته تنظیم بازار ماه مبارک رمضان در سال 89 را نیز اصناف انجام دادند و طبیعی است در سال 90 نیز حتی اگر مصوبه تشکیل ستاد تنظیم بازار اصناف نبود باز هم جامعه صنفی کشور در تنظیم بازار ماه رمضان مشارکت جدی داشتند اما هم اکنون با این مصوبه کار را با قدرت بیشتری پیش خواهند برد.

مدرس خیابانی ادامه داد: در این حوزه برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا، فروش های فوق العاده و تامین به موقع اجناس مورد نیاز مردم از جمله دستورکارهای اصناف برای تنظیم بازار ماه رمضان است.

وی گفت: بر این اساس اصناف و بنکداران مواد غذایی، برنج، روغن و مواد پروتئینی را برای تنظیم بازار ماه رمضان و تامین کالاهای مورد نیاز مردم در این شرایط تامین کرده اند و کالارسانی به موقع را در دستور کار قرار داده اند.

مدرس خیابانی اظهار داشت: در این میان، بازرسی ها نیز تشدید خواهد شد تا سودجویان و متخلفان اجازه سوء استفاده از بازار را نداشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: سکانداری تنظیم بازار ماه رمضان همچون سالهای گذشته امسال در دست اصناف است و بر این اساس، وزارت بازرگانی نگرانی برای کمبود کالا ندارد و اگر نیاز باشد ذخیره های کالایی را وارد بازار خواهد کرد.