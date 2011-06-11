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۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۸:۴۲

احداث فاضلاب روستایی در چناران ضروری است

احداث فاضلاب روستایی در چناران ضروری است

چناران - خبرگزاری مهر: نماینده مردم چناران در مجلس شورای اسلامی گفت: در موضوع رسیدگی به امور فاضلاب روستاها به خصوص روستاهای کوهپایه ای این شهرستان عقب هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان صبح شنبه در مراسم بهره برداری از فاز اول مجتمع آبرسانی دولت آباد گفت: معاونت روستایی در شرکت های تابعه وزارت نیرو برای سامان دهی به وضعیت آبرسانی و فاضلاب روستاها ضروری است.

فرماندار چناران نیز در این مراسم گفت: چناران جمعیتی بالغ بر 120 هزار نفر دارد اما به زائران و ساکنان مشهد نیز خدماتی می دهد که باید در تخصیص اعتبارات این شرایط مد نظر قرار بگیرد.

علی حسینی افزود: مجمتع های آبرسانی طرحی برای آب پایدار روستائیان است، اما باید چاه ذخیره نیز برای آنها در نظر گرفته شود تا در اتفاقات روستائیان دچار بی آبی نشوند.

بارندگی امسال چناران نسبت به سال گذشته 19 درصد کاهش یافته است.
 

کد مطلب 1332020

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