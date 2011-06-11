هتلداران بر سر دوراهی پذیرش مسافر یا افزایش نرخ اتاق

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش معاون گردشگری سازمان میراث ‌فرهنگی و گردشگری از افزایش نرخ اقامت در هتل‌های کشور تا سقف 25 درصد خبر داد و گفته بود: اگر افراد برای سفرهای خود از تورهای گروهی استفاده کنند هیچ‌گونه افزایش نرخ اقامتی در هتل‌ها را تجربه نخواهند کرد.

با این حال خسرو ایرانپور، دبیر اتحادیه هتلداران ایران به نمایندگی از هتلداران با بیان اینکه هیچ تمایلی برای افزایش قیمت اتاق هتلها در ایام پیک سفر نداریم گفت: اکنون اگر نرخ را بالا ببریم دیگر همان تعداد مسافرانی که در هتلها اقامت می کنند را نیز نخواهیم داشت.

در این رابطه، عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی به خبرنگار مهر گفت: اگر جامعه هتلداران تمایلی به افزایش نرخ ندارند پس این افزایش از کجا نشات گرفته است؟ اگر هتلداران واقعا مخالف افزایش نرخ هستند می توانند طی اطلاعیه ای مخالفت خود را اعلام کنند.

اصغر توکلی گفت: وقتی الزامی برای افزایش یا کاهش نرخ هتلها وجود ندارد هتلدار نیز می گوید که چرا در ایام پیک نرخ را بالا نبرم. بنابراین شرایط و عرضه و تقاضا باعث می شود تا نرخ ها کم و زیاد شود.

وی ادامه داد: با این حال همانطور که اعلام شد نرخ هتل برای تورهای گردشگری تا به حال افزایشی نداشته است.

اما اعلام افزایش نرخ در میان هتلهای جزیره های قشم و کیش تاثیری ندارد. در این باره مسیح الله صفا، رئیس جامعه هتلداران کیش به خبرنگار مهر گفت: بخشنامه سازمان میراث فرهنگی درباره افزایش یا کاهش نرخ در هتلهای کیش تاثیر زیادی ندارد هر چند که هتلداران کیش در ایام جشنواره و فصل تابستان نیز هیچ گونه افزایش نرخی ندارند.

حمید قاسمی، یکی از هتلداران یزدی با بیان اینکه نرخ اتاق هتل خود را 20 درصد افزایش داده است به خبرنگار مهر گفت: وقتی هتلداران می بینند که کاهش نرخ اتاق هتل هیچ کمکی به بالارفتن اشغال اتاقها نمی کند بنابراین تصمیم می گیرد که حداقل با افزایش نرخ اتاق، جبران خسارت کند.

وی ادامه داد: گاهی اوقات هتلداران بنا به شرایط و تقاضا بررسی می کنند و می بینند که اگر قیمت را بالا ببرند دیگر همان میزان مسافر را هم در هتل نخواهند داشت بنابراین از بالابردن قیمت صرف نظر می کنند.

به نظر می رسد باید منتظر ماند و دید که آیا افزایش نرخ اتاق، میزان اشغال هتلها را بالا می برد یا کاهش نرخ؟ هر چند که پیش از این نیز هتلهای کشور در نوروز 90 با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ خدمات، نرخ اتاقها را اضافه نکردند تا شاید آمار اشغال اتاقهای خود را بالا ببرند اما بازهم جوامع هتلداری از رکود اقامت مسافر در هتلها ابراز نگرانی کردند!