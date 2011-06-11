سفر 5 روزه لاریجانی به جنوب شرقی آسیا پایان یافت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، علی لاریجانی صبح شنبه با ترک جاکارتا به مقصد تهران به دیدار 3 روزه خود از این کشور پایان داد .

وی در این سفر که از عصر چهارشنبه هفته گذشته و پس از سفر دو روزه سنگاپور آغاز شد با رئیس مجلس نمایندگان، رئیس مجلس مناطق و رئس مجلس خلق مشورتی این کشور دیدار کرد، در مرکز فرهنگی ایران در جاکارتا برای ایرانیان مقیم و مردم اندونزی سخنرانی کرد و درنماز جمعه جاکارتا حضور یافت.

رئیس مجلس شورای اسلامی دوشنبه هفته پیش از تهران عازم سنگاپور شده بود. وی در این سفر با رئیس جمهور، نخست وزیر و چند تن از وزرای این کشور دیدار و گفتگو کرد.







