میرزاخانی در گفتگو با مهر: مدرک انجمن معادل فوق دیپلم است/ خروجی خوبی در دهه گذشته نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه سال ها از تاسیس انجمن سینمای جوان در ایران می گذرد، همچنان یکی از مهم ترین وظایف این انجمن آموزش فیلمسازی به جوانان علاقمند است.

با گذشت سال ها از برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران، بانی این جشنواره یعنی انجمن سینمای جوان توانسته جایگاه خوبی در عرصه بین المللی به دست بیاورد. اما مساله اینجاست که ایا چنین نهادی با اعتبار بین المللی مدرک مورد تایید به فارغ التحصیلان خود ارائه می کند یا خیر.

هاشم میرزاخانی از زمان حضورش در انجمن سینمای جوان، راه کارهای فراوانی برای آموزش به جوانان فیلمساز در نظر گرفته است. جزییات بیشتر این راهکارها و نتیجه بخش بودن آنها را از او جویا شدیم.

*خبرگزاری مهر-گروه فرهنگ و هنر: انجمن سینمای جوان در تابستان هم برای علاقمندان کلاس آموزشی در نظر گرفته؟

-هاشم میرزاخانی مدیر انجمن سینمای جوان: بحث پر کردن اوقات فراغت جونان در تابستان برای انجمن سینمای جوان مهم است. برنامه ریزی کرده بودیم و قولهایی که در مورد ارائه تک درس داده بودیم انجام شد. در چهار درس شامل مبانی تصویربرداری و فیلمنامه و نقد و عکاسی کلاس هایی ارائه داده ایم. برنامه آموزشی ما سه ماهه است و دروس به صورت تک درس ارائه می شود. بحث آموزش در انجمن برای ما دراولویت قرار دارد. برنامه های درسی مان هم به صورت نیمه حضوری و غیر حضوری است و دقیقا با اقتباس از دانشگاه های معتبر سینمایی بوده و اساتید معتبر با ما در این طرح درس همکاری کردند.

*در چه زمینه ای همکاری کردند؟

بیش از 45 استاد تمام دانشگاه برای آطرح درس ما وقت گذاشتند. کلیه دروس ما حتی روزهای ارائه شان معلوم است. یعنی سر فصل درس عکاسی یک در اولین جلسه در همه کشور یکی است.

*این کار چه نفعی برای هنرجوها دارد؟

-تمامی فراگیران انجمن سیینمای ایران از قابلیت یکسانی برخوردار می شوند . پیش از این ما شاهد کنتراست علمی بچه های انجمن در دفاتر مختلف بودیم. مثلا بچه های فلان دفتر با دفتر تهران اختلاف آموزشی داشتند و این مساله در کارگاه های مشترک مشخص می شد. گاهی اساتید به ما می گفتند انگار بچه های دبستانی با بچه های دبیرستانی در یک کلاس نشسته اند و سطح معلومات شان با هم همخوانی ندارد. من در این موارد جوابی نداشتم بدهم.

*مدرک هم به هنرجوها می دهید؟

-درصدد هستیم در تعامل با مراکز فنی و حرفه ای و علمی و کاربردی بتوانیم مدارک معتبری هم ارائه کنیم.

*درس هایی که در تابستان ارائه می کنید همان درس هایی نیست که در طول سال ارائه می شد؟

-می توانند مشترک باشند. ما 12 درس به صورت حضوری و نیمه حضوری داریم که عکاسی و فیلمنامه و تصویر همجزوشان است و پنج عضور اصلی فیلمسازی در آن هست.

*به جز این درس تازه ای ارائه نمی کنید؟ این ها که همان برنامه های قبلی است.

-می خواهیم بازیگردانی را هم در این دروس بگنجانیم تا بچه ها بتوانند در این مورد هم مهارت لازم را به دست بیاورند.

کشور را به چهار بخش تقسیم کردیم. همانطور که می دانید ما سه الی چهار دفتر را به عنوان دفاتر ویژه اعلام کردیم.

*کدام دفاتر؟

-تهران، مشهد، اصفهان و کرمان.

*این مساله منافاتی با بحث عدالت محوری ندارد؟

-این دفاتر فراگیران گسترده ای دارند و بسیاری از جوانان اعلام آمادگی برای حضور در کلاس های آـموزشی در این دفاتر می کنند و ما معمولا ناچار به انتخاب تعداد محدودی هستیم. اما در شهرستان های دیگر اینگونه نیست. دیگری هم بحث حضور اساتید است که قطعا تهران اساتید قدری دارد می توانیم از حضور آنها استفاده کنیم.

*مشکل کنتراست علمی چطور حل می شود؟

با این طرح درس توانستیم این بالانس و تعادل را ایجاد کنیم. تمامی روزهای تدریس مشخص است و باید همه یک درس را در هر روز معین ارائه کنند.

*ممکن است اساتید روش خودشان را برای تدریس داشته باشند.

-بله البته بعضی درس ها هم با اسلاید و نمایش فیلم تعریف شده اند. ترم ما از 20 فرودین 90 شروع شده است.

*تا با این جا نتیجه مطلوبی هم داشته؟

نتایج را باید سال بعد همین موقع بررسی کنیم و فکر می کنم نتیجه هم داشته باشد. سنگ بنای خوبی را در این زمینه گذاشته ایم و با این وسیله می توانیم استعدادهای خوبی را در حوزه فیلم کوتاه و فیلم بلند به سینما معرفی کنیم.

*من جواب سوالم را نگرفتم. مدارک انجمن اعتبار هم دارد؟

-انجمن سینمای جوانان ایران یک عقبه 29 ساله بعد از انقلاب دارد و مدرک سینمای جوان را تمامی کشور به عنوان مدرک سینمایی و معتبر می شناسند. شاید دانشگاهی به لحاظ علمی پای این مدرک مهری نزده باشد اما خود انجمن و آرم آن که مبنی بر گذراندن دوره هاست حداقل در دو دهه اول معتبر بوده و خروجی خوبی هم برای سینمای ایران داشته است. شما الان بازیگران و عوامل خوبی را می بینید که از انجمن مدرک گرفته اند. خیلی از فارغ التحصیلان انجمن هم در صدا و سیمای مراکز استان ها با همین مدارک مشغول به کار هستند. مدارک ما به لحاظ اعتبار مهم است اما درصدد هستیم بتوانیم مدارک علمی را هم با این مدرک عجین کنیم و طرح درسی را هم که ریخته ایم به همین واسطه بوده است.

*پیش از این هم که در انجمن همین مدارک ارائه می شد.چطور با طرح درس می توانید مدرک معتبر ارائه کنید؟

-قبلا در انجمن کلا شش درس ارائه می شد. البته پنج درس بود و هر دفتری به فراخور علاقه اساتید یک درس دیگر هم رائه می کرد. اگر استادی تحصیلاتش کم بود کمتر وقت می گذاشت و در نهایت همه یک مدرک می گرفتند. سعی می کنیم مدرک معتبر بدهیم و به لحاظ علمی هم هنرجوها در یک سطح باشد.

*منظور من اعتبار بین المللی مدرک انجمن سینمای جوان است.

-عمده کشورهایی که صاحب سینمای کوتاه هستند مدارک انجمن را قبول دارند. ما علاوه بر مدرک اصلی اگر دوستان بخواهند ترجمه مدرک را هم به آنها می دهیم. یکی از فارغ التحصیلان اخیرا به انجمن آمده بود و می خواست برای سفر به فرانسه ترجمه مدرکش را هم بگیرد. می گفت این مدرک را در سطح فوق دیپلم از ما می پذیرند. انجمن جز موارد انکار ناپذیر سینمای ایران است و جای خودش را در جهان و حوزه فیلم کوتاه و در سطح منطقه به خوبی باز کرده است و این مساله را هیچ کس نمی تواند انکار کند.

*یعنی کسانی که از تحصیل سینما در دانشگاه ها بازمانده اند می توانند روی مدرک انجمن حساب باز کنند؟

ما در گزینش و غربال علاقه مندان بسیار دقیق هستیم. امسال برای اولین بار ثبت نام اینترنتی برای کلاس های اموزشی صورت گرفت. در 36 دفتر انجمن سینمای جوان آزمون سراسری صورت گرفت. چرا که در این رقابت واقعا کسانی موفق بشوند که آمادگی رشد بیشتر دارند. خیلی از جوانان شاید نتوانند از فیلتر کنکور رد شوند و به سمت دفاتر بیایند تا شغلی برای آینده شان در نظر بگیرند.

*خوب اینکه اشکالی ندارد!

-ما نفی کننده این نیستیم که برای جوانان اشتغال زایی کنیم اما عمده فعلیت ما روی آموزش و پیدا کردن افراد مستعد است. ساخت فیلم نیازمند ذوق و قریحه است. هنرمند کسی است که از ابتدا در ضمیر ناخودآگاهش ذوق و قریحه داشته باشد و بتواند آن را با فناوری های نوین عجین کند. به خاطر اینکه حق کسی هم تضعیف نشود در آزمون اولیه مان علاقمندان را از نظر هوش بصری می سنجیم. به خاطر همین برای طراحی سوالات هم از اساتید دعوت کردیم که بتوانند با سوالاتشان سواد بصری و قریحه آنها را تشخیص بدهند. این مساله باعث می شود که بدانیم روی هر کس چقدر و چطور باید سرمایه گذاری کنیم.

*هنرجویانی که در فروردین جذب کردید این ویژگی را داشتند؟

استنباط من این است که امسال کسانی که جذب شدند حداقل نمره را آوردند و می توانیم رویشان سرمایه گذاری کنیم.

*شما که گفتید به نتیجه نرسیدید؟

-شش ماه برای این کار وقت گذاشتیم.

*برای برگزاری آزمون؟

-ابتدای مسئولیتم زمانی که قرار شد در خدمت جوانان این سرزمین باشم تمامی کارها برای برگزاری آزمون سراسری آماده بود. همان سوالات سنوات گذشته با فضایی که عرض کردم آماده بود. حتی تبلیغات هم آماده بود. این طور هم اعلام می شد که هر دفتر هر وقتی می تواند آزمون را برگزار کند فقط در تابستان باشد که از مهرماه بتوانیم کلاس ها را برگزار کنیم. این مساله با مخالفت من مواجه شد.

*چرا مخالفت کردید؟

- من در این زمنیه عقبه آموزشی داشتم و علاوه بر این که تحصیلات در زمینه هنر و فیلمسازی بود در بخش آموزشی هم تجربیاتی داشتم. با توجه به همین به این جمع بندی رسیدم که آزمون برگزار نشود تا بتوانیم طرح درس را درست کنیم.

*یعنی انجمن قبلا مشکل آموزشی داشت؟

-بله. فقط به اینجا می رسیدیم که تدوین و تصویر و فیلمنامه و ... باید گفته شود.در نهایت هم به رکورد آموزشی که در این چند وقت در انجمن به وجود آمده بود اتفاق می افتاد.

*منظورتان این است که در سال های گذشته انجمن سینمای جوان خوب فعالیت نکرده؟

بله. ما خروجی های خوبی دردهه اخیر از انجمن سینمای جوان نداریم. دو دهه قبل واقعا خوب بود. به خصوص دهه اول که فارغ التحصلانش فیلمسازان کننده سینمای ایران هستند. به خاطر همین اسفند ماه آزمون را برگزار کردیم. البته آزمون را مجددا شهریور ماه هم برای دوره یک ساله برگزار می کنیم و می خواهیم در سال دو ورودی بگیریم و دو دوره یک ساله برگزار کنیم.

*امکانات این کار را دارید؟منظورم گرفتن دو سری هنرجو است.

-تا حالا از امکانات دفاتر کم استفاده می شد. این در حالی است که ما امروز در امر تجهیرات سر بلند هستیم. کلیه دفاتر به به میز و صندلی، ال سی دی، تخته وایت برد پروژکتور و پلیر و دوربین و سه پایه و تجهیزات دیگر و تجهیزات برای تدوین مجهز شده اند.

*تجهیزات تدوین را هم اضافه کردید؟

ا-ز ترم آینده به دفاتر داده می شود که از نظر به روز بودن مشکلی نداریم.

*به همه دفاتر به یک میزان تجهیزات می دهید؟

-بر حسب نیازشان. تجهیزات ما باید علی رغم تولیدی بودن اموزشی هم باشد. تهران که 180 دانشجو دارد باید تجهیزات بیشتری داشته باشد تا دفتر ی در شهرستان که 18 هنرجور دارد. برای دفتر ویژه هم چند ست تجهیزات فراهم شده است.

دوربین و پلیر و دوربین عکاسی و کاغد و داروی ظهور و بحث صدا و تدروین هم در ماه های آینده آماده می کنیم. این اقدام بعد از 15 تا 20 سال صورت گرفته و همه دفاتر با هم از تجهیزات بهره مند می شود.

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گفتگو: الهام نداف

