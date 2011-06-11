دکتر علی اکبر عبدل آبادی درمورد تمایز میان رازها و مسائل در فلسفه و علوم انسانی و علوم اجتماعی به خبرنگار مهر گفت: اگر رازها را امور وجودی، عینی و ملموس بدانیم که باید به آنها نزدیک شد، در آنها فرو رفت و شورمندانه‏ با آنها انس گرفت و زیست، و نیز اگر مسائل را اموری مفهومی ذهنی و انتزاعی بدانیم که باید از آنها فاصله گرفت، از آنها فراتر رفت و سرانجام فارغ دلانه آنها را حل کرد و کنارشان نهاد، می‌توان گفت که فلسفه و علوم انسانی تجربی (علوم اجتماعی) به سبب روشهای خاصی که در آنها برای پژوهش به کار گرفته می‎شوند ( روش عقلی و روش تجربی) ، یکسره با مسائل سروکار دارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی درمورد اینکه این علوم می‎توانند به رازها بپردازند یا اینکه تمرکزشان را بر روی مسائل قرار دهند هم اظهارداشت: می‌توان گفت که تا زمانی که در فلسفه روشی عقلی برای پژوهش بکار گرفته می‌شود و نیز تا زمانی که در علوم انسانی تجربی (علوم اجتماعی) از روش تجربی برای پژوهش بهره گرفته می‎شود، با توسل به فلسفه و علوم انسانی تجربی (علوم اجتماعی) نمی‌توان رازها را بررسی کرد و فقط به بررسی مسائل می‌توان پرداخت.