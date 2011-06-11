به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی پایگاه خبری حوزه هنری، در ادامه سلسله نشستهای نور، صدا، دوربین، خنده که به نمایش، نقد و بررسی فیلمهای سینمایی و سریالهای تلویزیونی طنز ایران و جهان میپردازد، چهارشنبه اول تیرماه، ساعت 17، فیلم سینمایی "همخانه" به کارگردانی مهرداد فرید به نمایش درمیآید.
دراین نشست که در سالن سوره حوزه هنری واقع در تقاطع خیابان حافظ و سمیه برگزار میشود، مهرداد فرید، نیما حسنینسب و بیتا سحرخیز به بررسی موقعیتهای کمیک در این فیلم و پاسخگویی به سئوالات حاضران در جلسه، میپردازند.
داستان این فیلم درباره مهسا دانشجوی ترم آخر دانشگاه است که ناچار میشود به خاطر نیاوردن نمره در یک درس ، یک ترم دیگر در تهران بماند. دیگر هم دورهایهای او که فارغالتصیل شدهاند به شهرهای خود بر میگردند و مهسا مجبور به پیدا کردن همخانهای جدید میشود که در این مسیر اتفاقاتی برای او رخ میدهد.
بیتا سحرخیز، علیرضا اشکان و اکبر عبدی بازیگران این فیلم هستند.
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