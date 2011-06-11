جنتی در نمازجمعه تهران: عربستان مجمع دیکتاتورهای فراری شده است/ مردم بحرین مظلوم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران ضمن تقدیر و تشکر ازبیانات رهبر انقلاب در سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) افزود: مقام معظم رهبری در چهاردهم خرداد به نکات بسیار ارزشمندی اشاره کردند که می‌توان به یکایک آنها پرداخت اما بنا دارم به جایگاه مقام معظم رهبری در نظام اسلامی بپردازم.

وی گفت: پس از شهادت شهید بهشتی، مطهری و رجایی، دشمنان نظام پی بردند که نمی‌توانند با این ترورها به نظام صدمه وارد کنند بنابراین منتظر ارتحال امام خمینی(ره) بودند تا پس از ارتحال ایشان مرگ انقلاب اسلامی را اعلام کنند اما باز معجزه‌‌ای به معجزه‌ها افزوده شد و به امنیت کشور هیچ خدشه‌ای وارد نشد.



دبیر شورای نگهبان قانون اساسی هدایت و درایت مقام معظم رهبری را ستود و افزود: پس از ارتحال امام خمینی(ره) شاخصه‌های انقلاب اسلامی با قوت و قدرت ادامه یافت.



عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مهمترین شاخص مکتب امام (ره) استکبارستیزی و مقابله با آمریکا بود اذعان داشت:‌در حال حاضر نیز معظم له این شاخصه را با قوت دنبال می‌کند و از سوی دیگر مردم نیز هیچگاه روی خوشی به آمریکا نشان ندادند و نخواهند داد.



وی ادامه داد: از سویی دیگر مقام معظم رهبری بر پیشرفت و عدالت تاکید خاصی دارند از این رو در این 22 سال شاهد آنیم پیشرفت و عدالت کشور متوقف نشده است.



خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به جایگاه رهبری در نظام اسلامی تاکید کرد: بدون تعارف مقام معظم رهبری پا به جای امام (ره) گذاشتند و همان راه و روش بنیانگزار انقلاب اسلامی را ادامه می‌دهند.



آیت‌الله جنتی در ادامه سخنانش به آرمان فلسطین اشاره کرد و با بیان اینکه حمایت از آرمان فلسطین در انقلاب اسلامی ایران هیچگاه متوقف نخواهد شد افزود: ما همواره از مردم فلسطین و تمامی مردمی که در جهت مبارزه با ظلم قیام می‌کنند حمایت می‌کنیم.



دبیر شورای نگهبان قانون اساسی همچنین با اشاره به بیداری اسلامی در کشورهای منطقه یادآور شد: خوشبختانه انقلاب مردم در کشور یمن نیز جواب داد و دیکتاتور این کشور به عربستان فرار کرد، البته باید این کشور(عربستان) را مجمع دیکتاتورهای فراری معرفی کرد.



وی در ادامه حرکت مردم در بحرین را ستود و گفت:‌ مردم بحرین شیعه علی(ع) هستند و همان طور که علی(ع) مظلوم بود مردم این کشور نیز مظلوم هستند اما قیام آنها در آینده محقق خواهد شد و وضعیت آنها نیز بهتر می‌شود.



آیت‌الله جنتی با اشاره به برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 افزود: دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور حداکثری مردم در 22 خرداد 88 برگزار شد اما متاسفانه عده‌ای این پیروزی را به مردم تلخ کردند، خدا از آنها نگذرد که این تلخی را برای مردم ایجاد کردند.



وی افزود: اما با تمامی این اوصاف مردم پیروز عرصه بودند و توانستند آنها را از صحنه بیرون کنند به طوری که دیگر در بین مردم هیچ جایگاهی ندارند.



دبیر شورای نگهبان تاکید کرد: اما باز امروز مطالبی مبنی بر تقلب در انتخابات مجلس نهم مطرح می‌شود تا بتوانند با این مطالب به حضور حداکثری مردم خدشه وارد کنند، اما مردم همیشه در صحنه‌اند و این حضور حداکثری را در 22 بهمن دیدیم.



بنا بر این گزارش خطیب نماز جمعه تهران در خطبه اول ضمن تبریک حلول ماه مبارک رجب خطاب به نمازگزاران گفت: باید از تهمت و غیبت خودداری شود و افرادی که در انتخابات 88 تهمت تقلب در انتخابات را زدند گناه بزرگی مرتکب شدند و این تهمت نابخشودنی است.



وی همچنین با شاره به برگزاری مراسم اعتکاف در ماه رجب افزود:‌ امیدوارم جوانان به فلسفه واقعی اعتکاف پی ببرند و بدون برقراری ارتباط با بیرون، ارتباط واقعی خود را با حضرت حق تعالی برقرار کنند.



