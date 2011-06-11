شکست نشست وزرای دفاع ناتو و روسیه/ سیستم دفاع موشکی مشترک رد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه پروادا در این زمینه می نویسد: نشست روسیه و ناتو در سطح وزرای دفاع در بروکسل به هیچ توافقی منجر نگردید و نمایندگان ناتو پیشنهاد روسیه را برای تاسیس یک سیستم دفاع موشکی مشترک رد کرده و از ارائه هرگونه تضمین های امنیتی مکتوب به روسیه هم خودداری کردند.

آناتولی سردیوکف وزیر دفاع روسیه بدون پنهان کردن ناامیدی خود از این نشست گفت: ما پاسخ های مثبت و روشنی دریافت کردیم. ترس ما کاهش نیافت و ناتو نتوانست پیشنهاد روسیه را درباره دفاع موشکی در شرایط کنونی بشنود.

وی گفت: ناتو اصرار بر ایجاد دو سیستم مستقل موشکی دارد. تا سال 2020 اروپا ممکن است سیستم دفاع موشکی را بسازد که این سیستم توان بالقوه استراتژیک روسیه را محو خواهد کرد.

سردیوکف افزود: این وضعیت عمدتاً به خاطرموضع آمریکاست. درهمین حال تعدادی ازکشورها وجود دارند که نگرانی روسیه را درک می کنند و از طریق آنها ما می توانیم حمایت هایی بدست آوریم.

وی اضافه کرد: به دنبال پاسخ به چالشهای جدید از سوی غرب هستیم وهیچ گزینه ای جز بازگشت به مسابقه تسلیحاتی نخواهیم داشت و این گزینه اجتناب ناپذیر خواهد بود

این مقام روسیه همچنین گفت: گفتگوها ادامه خواهد داشت و توان بالقوه ای برای همکاری بین روسیه و ناتو از جمله تمرینات هوایی نظامی و مانورهایی برای نجات سرنشینان زیر دریایی ها وجود دارد.

مذاکرات ‌در ‌این ‌مورد ‌بین ‌بروکسل ‌و ‌مسکو ‌سال ‌گذشته زمانی ‌که ‌دیمیتری ‌مدودف ‌رئیس ‌جمهوری ‌روسیه ‌در ‌اجلاس ‌سران ‌کشورها ‌در ‌لیسبون ‌به ‌همکاری ‌با ‌ناتو ‌در ‌زمینه ‌پدافند ‌ضد ‌موشکی ‌رضایت ‌داد فعال تر شد. ‌یک ‌سال ‌گذشت ‌ولی ‌تحول ‌مهمی هنوز ‌رخ ‌نداده ‌است. ‌بروکسل ‌تأکید ‌می‌کند ‌که ‌روسیه ‌عضو ‌ناتو ‌نیست ‌و ‌نمی ‌تواند ‌در ‌سامانه ‌جمعی ‌پدافند ‌ضد ‌موشکی ‌شرکت ‌کند.

به گزارش مهر، با توجه به اینکه مسکو و بروکسل درآستانه این جلسه اعلام کرده بودند که از مواضع خود عقب نشینی نخواهند کرد، این ملاقات نمی توانست مثمر ثمر شود ولی با این وجود، ناتو معتقد است که ‌گفتگو ‌درباره ‌پدافند ‌ضد ‌موشکی ‌که ‌یک ‌سال ‌پیش ‌بین ‌مسکو ‌و ‌بروکسل ‌شروع ‌شد، ‌دیر ‌یا ‌زود ‌باعث ‌اتخاذ ‌تصمیم ‌مشترک ‌خواهد ‌گردید.



در ‌آستانه ‌نشست ‌شورای ‌روسیه ‌- ناتو ‌معلوم ‌شده ‌بود ‌که ‌طرفین ‌بر ‌مواضع ‌قبلی ‌خود ‌پافشاری ‌خواهند ‌کرد.

"آندرس فوگ ‌راسموسن" ‌دبیر‌کل ‌ناتو ‌در ‌مصاحبه ‌با ‌خبرگزاری ‌اینترفاکس ‌اعلام ‌کرد ‌که ‌پیشنهاد ‌روسیه ‌در ‌زمینه ‌پدافند ‌ضد ‌موشکی ‌برای ‌پیمان ‌مناسب ‌نیست ‌زیرا ‌ناتو ‌نمی ‌تواند ‌وظایف ‌دفاع ‌جمعی ‌را ‌به ‌کشورهای ‌غیر ‌عضو ‌پیمان ‌واگذار ‌نماید. ‌



"دیمیتری ‌روگوزین" ‌نماینده ‌دائمی ‌روسیه ‌در ‌ناتو ‌طی ‌مقاله‌ ای ‌که ‌روز ‌سه ‌شنبه ‌در ‌سایت ‌روزنامه ‌نیویورک ‌تایمز ‌منتشر کرد، ‌ضمن ‌تشریح ‌مواضع ‌روسیه ‌قبول ‌کرد ‌که ‌نگرانی‌‌های ‌ناتو ‌بی ‌اساس ‌نیست ‌و ‌اینکه ‌خطر ‌موشکی ‌واقعی ‌می‌شود. ‌ولی ‌ مشارکت ‌برابر ‌و ‌امنیت ‌تجزیه ‌ناپذیر ‌برای ‌همه ‌کشورهای ‌اروپا ‌باید ‌اساس ‌سامانه ‌اروپایی ‌پدافند ‌ضد ‌موشکی ‌را ‌تشکیل ‌دهد که ‌ایالات ‌متحده ‌باید ‌به ‌همین ‌منظور ‌عدم ‌توسل ‌به ‌توان ‌پدافند ‌ضد ‌موشکی ‌علیه ‌منافع ‌ملی ‌روسیه ‌را ‌تضمین ‌نماید.

‌نماینده ‌دائمی ‌روسیه ‌در ‌ناتو ‌به ‌ایجاد ‌"محدوده ‌مشترک ‌پدافند ‌ضد ‌موشکی ‌و ‌متوجه ‌کردن ‌همه ‌عناصر ‌آن ‌به ‌خارج ‌از ‌منطقه ‌اروپایی ‌آتلانتیک" ‌دعوت ‌کرد ‌و ‌افزود: ‌عناصر ‌این ‌سامانه ‌باید ‌در ‌مناطق ‌خطرساز ‌یعنی ‌در ‌جنوب ‌مستقر ‌شوند.



در ‌این ‌شرایط ‌ملاقات ‌در ‌بروکسل ‌نمی ‌توانست ‌نتیجه ‌چشمگیری ‌بدهد.