دو بازیکن از اردوی تیم ملی والیبال کنار گذاشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسینی و سعید معروف دو بازیکن ملی‎پوش والیبال کشورمان هستند که از امروز شنبه و با نظر خولیو ولاسکو تمرینات خود را در تیم "ب" ادامه خواهند داد.

این انتقال و جابه‎جایی در حالی انجام شده که امیر حسینی بعد از چند سال غیبت به تیم ملی دعوت شده و سعید معروف هم طی سال‌های اخیر از مهره‌های ثابت این تیم بوده است. خولیو ولاسکو با اعلام اینکه هدفش از این جابه‎جایی تست دیگر بازیکنان است از مهدی مهدوی و علیرضا بهبودی که تا به امروز در تیم "ب" تمرینات خود را دنبال می‌کردند به شرکت در اردوی تیم ملی دعوت کرده است.

تیم ملی والیبال برای حضور در رقابت‎های قهرمانی آسیا آماده می‎شود. این رقابت‎ها 30 شهریورماه تا 8 مهرماه در ووهان چین برگزار می‎شود.