دو بازیکن از اردوی تیم ملی والیبال کنار گذاشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسینی و سعید معروف دو بازیکن ملیپوش والیبال کشورمان هستند که از امروز شنبه و با نظر خولیو ولاسکو تمرینات خود را در تیم "ب" ادامه خواهند داد.
این انتقال و جابهجایی در حالی انجام شده که امیر حسینی بعد از چند سال غیبت به تیم ملی دعوت شده و سعید معروف هم طی سالهای اخیر از مهرههای ثابت این تیم بوده است. خولیو ولاسکو با اعلام اینکه هدفش از این جابهجایی تست دیگر بازیکنان است از مهدی مهدوی و علیرضا بهبودی که تا به امروز در تیم "ب" تمرینات خود را دنبال میکردند به شرکت در اردوی تیم ملی دعوت کرده است.
تیم ملی والیبال برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا آماده میشود. این رقابتها 30 شهریورماه تا 8 مهرماه در ووهان چین برگزار میشود.
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