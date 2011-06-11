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۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۹:۴۱

با نظر ولاسکو؛

دو بازیکن از اردوی تیم ملی والیبال کنار گذاشته شدند

دو بازیکن از اردوی تیم ملی والیبال کنار گذاشته شدند

دور جدید تمرینات تیم ملی والیبال در حالی آغاز خواهد شد که با نظرسرمربی آرژانتینی الاصل این تیم، دو بازیکن از ترکیب این تیم کنار گذاشته شده و به تیم "ب" منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسینی و سعید معروف دو بازیکن ملی‎پوش والیبال کشورمان هستند که از امروز شنبه و با نظر خولیو ولاسکو تمرینات خود را در تیم "ب" ادامه خواهند داد.

این انتقال و جابه‎جایی در حالی انجام شده که امیر حسینی بعد از چند سال غیبت به تیم ملی دعوت شده و سعید معروف هم طی سال‌های اخیر از مهره‌های ثابت این تیم بوده است. خولیو ولاسکو با اعلام اینکه هدفش از این جابه‎جایی تست دیگر بازیکنان است از مهدی مهدوی و علیرضا بهبودی که تا به امروز در تیم "ب" تمرینات خود را دنبال می‌کردند به شرکت در اردوی تیم ملی دعوت کرده است.

تیم ملی والیبال برای حضور در رقابت‎های قهرمانی آسیا آماده می‎شود. این رقابت‎ها 30 شهریورماه تا 8 مهرماه در ووهان چین برگزار می‎شود.

   

کد مطلب 1332070

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