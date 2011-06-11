حضور افتخاری در المپیک تنها راه بانوان است/ اقدام فیفا مغایر با شعارشان بود

فریده شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال بانوان و شکایت به فیفا ضمن بیان مطلب فوق گفت: "علی بن الحسین" نایب رئیس فیفا شدیدا پیگیر احقاق حق تیم بانوان ایران و دختران مسلمان است زیرا تیم اردن هم 4 بازیکن محجبه داشت که به آنها هم اجازه بازی داده نشد.

وی در مورد اظهارات این مقام فیفا که اعلام کرده "برای بازگشت تیم ملی بانوان ایران به مسابقات راه حلی پیدا می‌کنیم"، افزود: تنها راه حلی که بسیار بعید به نظر می‌رسد، حضور افتخاری تیم ایران در المپیک 2012 لندن است. همانگونه که تیم نوجوانان ایران به المپیک سنگاپور دعوت شد، مسئولان هم می‌توانند برای جبران بی‌عدالتی که در مورد تیم بانوان صورت گرفت، شرایط حضور تیم بانوان ایران را بصورت افتخاری در المپیک لندن فراهم کنند.

نائب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال در مورد اینکه اگر تیم ایران حضور در مرحله مقدماتی را از دست نمی‌داد، شانس موفقیت و صعود از گروه را داشت؟، اضافه کرد: با توجه به صعود یک تیم از گروه، کارمان سخت بود اما می‌توانستیم اردن و ازبکستان را شکست دهیم و برابر تایلند و ویتنام هم حریفی دست و پا بسته نبودیم زیرا از هر نظر نسبت به مرحله نخست پیشرفت کرده بود.

وی با بیان اینکه دلسرد نیستیم و به فعالیت خود برای موفقیت ادامه می‌دهیم، تاکید کرد: متاسفانه اقدام مسئولان فیفا مغایر با شعارشان که "فوتبال برای همه است"، بود. ما برای پوشش نهایی بازیکنان با فیفا همکاری لازم را انجام دادیم و آنها هم طرح جدید لباس نفرات ما را قبول کرده اما ناگهان نمی‌توانند زیر حرفشان بزنند و آنچه را در گذشته قبول کردند، این بار نادیده بگیرند.

شجاعی اظهار داشت: سپ‌بلاتر در سنگاپور فکر می‌‎کرد بازیکنان ما بزور این لباس را می‌پوشند اما در صحبت‌ها و مصاحبه‌های بازیکنان ایران آنها متوجه شدند نفرات ایران مشکلی با این لباس ندارند. بازیکنان ما دوست دارند با این لباس بازی و در رقابت‌های بین المللی شرکت کنند. بلاتر و مسئولان فیفا باید بدانند این شکل لباس رسمی ماست و در غیر اینصورت در مسابقات حضور پیدا نمی‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ما در پی احقاق حقمان هستیم و هرگز کوتاه نمی‌آئیم، خاطرنشان کرد: مطمئن هستیم آینده مال ماست و تلاش می‌کنیم ضمن حل کامل مشکل‌مان در نوع پوشش با مسئولان فیفا، تیم را در بخش فنی هم تقویت کنیم تا در آینده حضور بهتری در مسابقات بین المللی داشته باشیم.

نائب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال در پایان در مورد حضور نیافتن در نشست AFC گفت: قرار گذاشته شد که من به این جلسه نروم. البته دلم می‌خواست با حضور در نشست کمیته بانوان AFC و با توجه به اینکه در این کمیته نفراتی از کشورهای مسلمان قطر، بحرین و اردن حضور دارند، نامه‌ای برای فیفا برای دفاع از حق ایران ارسال کرده تا به شکلی جدیدی‌تر بتوانیم اعتراض خود را به اقدامات صورت گرفته علیه تیم ایران مطرح کنیم.