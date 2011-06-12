دکتر علیرضا اولیایی منش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تعرفه های خدمات درمانی سال 90 برای اجرا ابلاغ نشده است اما پیش بینی می شود تا قبل از پایان خرداد ماه جاری از سوی دولت ابلاغ شود.

وی با اشاره به اعتراض معاون سازمان نظام پزشکی نسبت به افزایش 7 درصدی تعرفه های بخش خصوصی ، افزود: هنوز ابلاغی برای اجرا صورت نگرفته اما هر کسی می تواند اعتراض کند اما بعید می دانم با توجه به اینکه تعرفه ها در کارگروه سلامت دولت تصویب شده است، این تعرفه ها تغییر کند.

اولیایی منش با عنوان این مطلب که در بحثهای کارشناسی برای تعیین تعرفه های سال 90 نظرات متفاوت بود، ادامه داد: استدلال دولت این بود که چون در سال اول اجرای هدفمندی یارانه ها قرار داریم، رشد بالای 10 درصد برای تعرفه ها نداشته باشیم.

مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت گفت: پیش بینی می شود تعرفه های سال 90 هرچه زودتر توسط معاون اول رئیس جمهور برای اجرا، ابلااغ شود.

این در حالی است که دکتر علیرضا زالی، معاون سازمان نظام پزشکی هفته گذشته از اعتراض این سازمان نسبت به افزایش 7 درصدی تعرفه های بخش خصوصی خبر داده بود.

بر اساس تعرفه های خدمات درمانی سال 90 که 9 خرداد ماه جاری از سوی معاون درمان وزارت بهداشت اعلام شد، بخش دولتی 3/9 درصد و بخش خصوصی 7 درصد افزایش تعرفه خواهند داشت.