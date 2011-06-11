جزئیات نشست گروه تماس در ابوظبی/ از حمایت انقلابیون تا دوران پس از قذافی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان، گروه تماس لیبی در نشست روز گذشته خود که در راستای بررسی "دوران پس از قذافی" در ابوظبی برگزار شد، راهکاری عملی برای حمایت از انقلابیون را مورد تایید قرار داد.

جزئیات کمکهای مالی به انقلابیون لیبی

"هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا که در نشست گروه تماس لیبی حضور داشت، تاکید کرد: از روزهای حکومت قذافی چیز زیادی باقی نمانده است. رفتن وی حتمی شده و بسیار زود اتفاق می افتد.

وی افزود: ما هم اکنون در نظر داریم با همکاری شرکای بین المللی خود در سازمان ملل متحد برای آنچه وقوعش حتمی شده خود را آماده کنیم که همان دوران پس از قذافی است.

"فرانکو فراتینی" وزیر امور خارجه ایتالیا نیز با اشاره به جدایی سریالی مقامات ارشد نظامی و سیاسی لیبی از قذافی تاکید کرد: این مسئله ضربه محکمی به قذافی وارد آورده و کناره گیری اش را سرعت می بخشد.

وی که در برابر نمایندگان حدود40 کشور جهان در سومین نشست گروه تماس لیبی شرکت می کرد، افزود: حکمرانی قذافی در لیبی رو به پایان است و مردم لیبی عزم خود برای تحقق دموکراسی و آزادی را به جهانیان نشان داده اند.

فراتینی از شرکای بین المللی در مسئله لیبی درخواست کرد که همچنان به تلاشهای خود در این راستا با یکپارچگی و تمرکز ادامه داده تا قذافی فرصت دیگری برای پیشروی نیابد.

وزیر امور خارجه ایتالیا همچنین درخواست کرد که از ظرفیتهای "عبدالاله الخطیب" نماینده لیبی در سازمان ملل متحد، به طور کامل بهره گیری شود.

از سوی دیگر، مقامات ایتالیایی در حاشیه نشست گروه تماس لیبی از اختصاص بیش از 300 میلیون یورو به انقلابیون لیبی از سوی ایتالیا برای کمک به آنان خبر دادند. همچنین کویت تعهد کرد که فورا 180 میلیون دلار به صندوق کمک به انقلابیون لیبی واریز کند. فرانسه نیز تعهدی مشابه برای کمک 290 میلیون یورویی را ارائه داد.

در نشست گروه تماس لیبی در ابوظبی همچنین راهکارهای کمک به مردم لیبی و حمایت از صندوق کمک به انقلابیون مورد بررسی قرار گرفت، اما حاضران در نشست درباره سرنوشت اموال بلوکه شده قذافی که آنها را در اختیار انقلابیون قرار دهند به نتیجه ای نرسیدند.

"عبدالعزیز غوقه" نایب رئیس شورای ملی انتقالی لیبی با اشاره به فعال شدن جریان بین المللی کمک رسانی به انقلابیون لیبی اظهار داشت : این راهکار بین المللی هم اکنون به طور موقت فعال شده است.

از سوی دیگر، "عبدالرحمن محمد شلقم" وزیر امور خارجه اسبق رژیم قذافی که در نشست حضور داشت، تاکید کرد: مخالفان قذافی برای تامین حقوق و مایحتاج خود در چهار ماه آتی به سه میلیارد دلار کمک نیاز دارند.

وی با اشاره به اینکه حجم اموال بلوکه شده رژیم قذافی در ایتالیا به هفت میلیارد دلار می رسد، پیشنهاد داد از این اموال برای کمک به مخالفان استفاده شود.

بیانیه پایانی نشست گروه تماس لیبی

خبرگزاری امارات نیز در گزارشی به خلاصه مهمترین تصمیمات گروه تماس لیبی در نشست روز گذشته اشاره کرد و نوشت : این نشست با مشارکتی گسترده برای گشودن صفحه جدیدی در تاریخ لیبی برگزار شده است.

در بیانیه گروه تماس با تاکید بر لزوم کناره گیری قذافی از قدرت آمده است : رژیم قذافی مشروعیت خود را از دست داده است و باید فورا استفاده از زور و خشونت علیه غیرنظامیان را پایان داده و به استفاده از عوامل مزدور نیز بدون هر گونه پیش شرطی پایان دهد.

گروه تماس لیبی همچنین از نیروهای نظامی وابسته به قذافی تقاضا کرد شهرهای محاصره شده را رها کنند. حاضران در سومین نشست گروه تماس لیبی با تاکید بر پایبندی به قطعنامه های 1970 و 1973 شورای امنیت در زمینه حمایت از غیر نظامیان تاکید کردند : تحول سیاسی در لیبی باید از دیدگاهی فراگیر از مجرای شورای ملی انتقالی لیبی انجام شود.

گروه تماس لیبی در بیانیه پایانی خود با تاکید بر همبستگی با مردم لیبی از حجم بالای ویرانی در این کشور که نتیجه مستقیم فعالیتهای رژیم قذافی است، ابراز تاسف کرد.

عبدالله واد خطاب به قذافی : هر چه سریعتر کناره گیری کن

در تحولی دیگر، "عبدالله واد" رئیس جمهوری سنگال نیز که به روز گذشته از بنغازی (مقر انقلابیون لیبی) دیدار کرده در اظهاراتی خطاب به قذافی گفت : مستقیما با تو (قذافی) سخن می گویم، هرچه در کناره گیری خود تسریع کنی برایت بهتر است.

وی پس از دیار با مقامات شورای انقلابیون لیبی تاکید کرد: من تنها کسی هستم که در اتحادهه آفریقا می توانم با قذافی سخن بگویم و حقیقت را به وی گوشزد کنم چون هیچ دینی به قذافی ندارم.

عبدالله واد در ادامه با ارائه فهرستی بلندبالا از اتهامات قذافی اظهار داشت : قذافی با یک کودتای نظامی در 40 سال پیش به قدرت رسید، هیچ انتخاباتی در لیبی برگزار نکرد و به نمایندگی از مردم سخن گفته است. همه می دانند آنچه قذافی انجام داده دیکتاتوری است.

رئیس جمهوری سنگال در ادامه پیشنهاد داد کنفرانسی به زودی در داکار (پایتخت سنگال) به طور گسترده برای بررسی دوران پس از قذافی برگزار شود.