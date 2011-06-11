زرگری و دانشگاه آزاد پیشتاز تور اندونزی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله پنجم از تور بین المللی "سینگ کاراک" در مسیر 79 کیلومتری "پایاکومبوه- ساواه لونتو" برگزار شد که برای سومین روز متوالی عناوین اول تا سوم از آن رکابزنان تیم دانشگاه آزاد اسلامی شد. در این مرحله امیر زرگری با زمان یک ساعت و 50 دقیقه و 35 ثانیه اول شد، رحیم امامی با چهار ثانیه اختلاف نسبت به وی در رده دوم ایستاد و صمد پورسیدی با 7 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول عنوان سوم را از آن خود کرد. عباس سعیدی تنها و علیرضا حقی هم در رده های دوازدهم و هشتاد و دوم ایستادند.

در پایان این مرحله از تور، امیر زرگری برای چهارمین روز متوالی پیراهن طلایی را برای خود حفظ کرد. رحیم امام هم پیراهن قرمز را از آن خود دارد. تیم دانشگاه آزاد اسلامی هم با مجموع زمان 30 ساعت و 38 دقیقه و 33 ثانیه همچنان عنوان نخست تیمی را در میان 24 تیم حاضر از آن خود دارد.

مرحله ششم از این تور بین المللی در مسیر 94 کیلومتری "ساواه لونتو- ایستانا باسو پاگارویونگ" برگزار خواهد شد. تور بین‌المللی دوچرخه‎‌سواری "سینگ کاراک" اندونزی از 16 تا 22 خردادماه در هفت مرحله پیگیری می‌شود.