خروجی شورای ملی زعفران مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید در دومین نشست هیئت امنای شورای ملی زعفران در بیرجند، اظهارداشت: زعفران یکی از محصولات استراتژیک خراسان جنوبی است که می تواند در توسعه استان نقش به سزایی ایفا کند.

وی بیان کرد: تا کنون اقدامات و پیگیریهای فراوانی در خصوص زعفران به انجام رسیده است اما خروجی آن مناسب نبوده و هنوز مشکلات فراوانی خصوصا در زمینه صادرات این محصول وجود دارد.

رشید بابیان اینکه زعفران موضوع مشترک استانهای خراسان جنوبی و رضوی است، یادآور شد: بخش زیادی از حیات ومعیشت مردم وکشاورزان در این استان ها بستگی به محصول استراتژیک زعفران دارد.

وی زرشک وعناب را از دیگر محصولات استراتژیک خراسان جنوبی دانست و افزود: برغم برگزاری جلسات و پیگیری هایی که در این رابطه حل مشکلات زعفران صورت گرفته است اما متاسفانه هنوز خروجی شورای ملی زعفران ایران در جهت حل اساسی مسائل ومشکلات در این حوزه مطلوب نبوده است.

استاندارخراسان جنوبی با اشاره به اینکه کشاورزان زیادی در زمینه کاشت وداشت زعفران فعالیت می کنند، گفت: متاسفانه سود حاصل از این محصول نصیب واسطه ها و دلال های مربوطه می شود و کشاورزان به حق واقعی خود نمی رسند.

رشید با بیان اینکه هنوز مشکلات مرتبط با ثبت برند ملی زعفران حل نشده است، ادامه داد: فرهنگ سازی و تبلیغات لازم در خصوص استفاده های دارویی، آرایشی، صنایع تبدیلی وسایر فرآوری های این محصول مهم ضعیف بوده و اقدامات جدی در این رابطه صورت نگرفته است.

وی نقش مجلس شورای اسلامی در جهت وضع قوانین مرتبط با تسهیل مشکلات در این زمینه را مهم دانست و گفت: مجلس شورای اسلامی در زمینه قانونگزاری و مسئولین مربوطه در دولت می توانند با اقدامات و تمهیدات مناسب مشکلات مرتبط در این زمینه را به حداقل برسانند تا بتوان به آینده این محصول مهم و استراتژیک امیدوار بود.