اردوغان درصدد تحکیم موقعیت ترکیه در ‌جهان "ما ‌بعد ‌غرب" است

به گزارش خبرگزاری مهر، "فئودور لوکیانوف" سردبیر مجله "روسیه در سیاست جهانی" نویسنده این مطلب می نویسد: برنده انتخابات پارلمانی روز یکشنبه آینده ترکیه از قبل روشن است ولی نتیجه نهایی این انتخابات هنوز مشخص نشده است. حزب عدالت و توسعه حتماً در این انتخابات موفق خواهد شد ولی معلوم نیست این حزب دو سوم آرا را که برای تغییر قانون اساسی لازم است، دریافت ‌خواهد ‌کرد ‌یا ‌خیر. ‌البته ‌اردوغان ‌جدیداً ‌اظهار ‌داشت ‌که ‌اصلاح ‌قانون ‌اساسی ‌اجتناب ‌ناپذیر ‌است. بر اساس ‌نظرسنجی‌‌ها، ‌اکثر ‌شهروندان ‌کشور ‌خواهان ‌اصلاح ‌قانون ‌اساسی ‌هستند ‌که ‌بعد ‌از ‌کودتای ‌نظامی ‌سال ‌1980 ‌وضع ‌شده ‌است.



در ادامه این مطلب آمده است: ترکیه ‌در ‌سال های ‌اخیر ‌به ‌سرعت ‌تغییر کرده و ‌می‌کند. ‌رشد ‌سریع ‌اقتصادی ‌تدابیر ‌قاطعانه ‌در ‌جهت ‌تغییر ‌نظام ‌سیاسی ‌را ‌به ‌دنبال ‌دارد ‌که ‌این کشور دموکراتیک ‌تر ‌ولی ‌در عین ‌حال ‌متمرکز تر ‌می ‌شود ‌و ‌از ‌حالت ‌لاییک ‌دوری ‌می ‌جوید. ‌نخست ‌وزیر ‌که ‌چند ‌روز ‌پیش ‌دربرابر ‌کردها ‌سخن ‌گفت، ‌کنه ‌تغییرات ‌را ‌بیان ‌کرده ‌و ‌به ‌وحدت ‌دینی ‌به ‌جای ‌هویت ‌ملی ‌دعوت کرد. ‌این ‌تفاوت ‌اساسی ‌رفتار ‌حزب ‌اسلامی ‌با ‌اصولی ‌است ‌که ‌جمهوری ‌ترکیه ‌طی ‌90 ‌سال ‌اخیر ‌ملاک ‌کار ‌خود ‌قرار می داد. ‌مصطفی ‌کمال ‌آتاتورک ‌مبانی ‌دولت ‌ملی‌گرای ‌لاییک ‌را ‌پی‌ریزی ‌کرده ‌بود ‌که ‌هدف ‌آن ‌"حل ‌کردن" ‌اقلیت های ‌قومی ‌و ‌غربی کردن کشور بود. ‌تا ‌پایان ‌قرن ‌20 ‌ارتش ‌ضامن ‌اجرای ‌وصایای ‌مصطفی ‌کمال ‌بود.



در ادامه این نویسنده آورده است: در ‌پایان ‌ده ساله ‌اول ‌قرن ‌21 ‌نظریه ‌"عثمانیسم ‌جدید" ‌که ‌توسط ‌احمد ‌داوداغلو ‌وزیر ‌امور خارجه ‌ترکیه ‌و ‌اندیشمند ‌برجسته ‌این ‌کشور ‌پیشنهاد ‌شد، ‌ناظر ‌بر ‌افزایش ‌حضور ‌ترکیه ‌در ‌همه ‌مناطق ‌واقع ‌در ‌امتداد ‌مرزهای ‌این ‌کشور ‌می ‌باشد. مصطفی ‌کمال ‌در ‌سال‌های ‌حکومت ‌خود ‌الگوی ‌جدید ‌نظام ‌دولتی ‌را ‌برای ‌ترکیه ‌و ‌سراسر ‌منطقه ‌پیشنهاد ‌کرده ‌بود. ‌به ‌نظر ‌می‌آید ‌که ‌ادعاهای ‌اردوغان ‌کمتر ‌نیست. ‌هدف ‌نظریه ‌مصطفی ‌کمال، ‌ورود ‌به ‌جامعه ‌غربی ‌با ‌هدف ‌به ‌روز ‌آوری ‌بود. ‌ولی ‌هدف ‌اردوغان ‌تا ‌حدی ‌عکس ‌نظریه ‌اول ‌می ‌باشد: ‌او ‌می ‌خواهد ‌از ‌غرب ‌که ‌رهبری ‌استثنایی ‌جهانی ‌را ‌از ‌دست ‌می ‌دهد، ‌جدا ‌شده ‌و ‌در ‌جهان ‌"ما ‌بعد ‌غرب" مواضع محکم و مستقلی داشته باشد.