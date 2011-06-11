پزشکان دولتی از فعالیت در بخش خصوصی منع شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابلاغ دکتر مرضیه وحیددستجردی آمده است: با توجه به تغییرات جمعیتی کشور به سمت میانسالی و سالمندی، در مسیر چشم‌انداز 20 ساله کشور بیماری‌های غیرواگیر به واگیر پیش خواهد رفت و در صورت عدم توجه به مدیریت بین‌بخشی و به موقع آنها، هزینه‌های اقتصادی اجتماعی فراوانی به کشور وارد خواهد شد و در این راستا ساماندهی تولیت و تامین مالی پایدار سلامت، ساختار تدارک خدمات جامع سلامت، همگانی نمودن بیمه پایه سلامت، تقویت منابع انسانی متعهد، متخصص و ماندگار در نظام سلامت از الزامات است.

وزیر بهداشت در این ابلاغ با اشاره به توجه ویژه مجلس شورای اسلامی به بخش سلامت و بیمه سلامت در راستای ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه، توجه و بکارگیری آن در انتصابات جدید را حائز اهمیت عنوان کرده است.

بر اساس مصوباتی مجلس شورای اسلامی در راستای ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه ، وزارت بهداشت موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نظام درمانی کشور را در چهارچوب یکپارچگی بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانسهای پزشکی، تشکیل هیئتهای امناء در بیمارستانهای آموزشی و تمام وقتی جغرافیایی هیئتهای علمی و تعرفه‌های مربوطه و کلینیکهای ویژه و بیمه‌های تکمیلی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید.

در تبصره 2 این ماده قانونی آمده است: پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی - درمانی دولتی و عمومی غیردولتی هستند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی و خیریه نیستند. سایر شاغلین حرف سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت و تصویب هیئت وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود.

دولت به منظور جبران خدمات این دسته از پزشکان تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه واحدها و مراکز، متناسب با قیمت واقعی تعیین می‌نماید. پزشکان در صورت ماموریت به بخش غیردولتی از شمول این حکم مستثنی هستند مشروط به اینکه تنها از یک محل به میزان بخش دولتی و بدون هیچ دریافتی دیگر، حقوق و مزایا دریافت نمایند.

کارکنان ستادی وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه و تأمین اجتماعی و سازمانهای وابسته، هیئت رئیسه دانشگاههای علوم پزشکی کشور، رؤسای بیمارستانها و شبکه‌های بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است. مسئولیت اجرای این بند به عهده وزراء وزارتخانه‌های مذکور و معاونین مربوطه آنها و مسئولین مالی دستگاه‌های مذکور است.

دستجردی در این ابلاغ تاکید کرده است: وزارت بهداشت برای اجرایی کردن مواد قانونی مرتبط در حال پیگیری جدی الزامات مالی و غیرمالی آن در دولت و مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه‌های سنواتی است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت بکارگیری منابع انسانی شایسته در مدیریت نظام سلامت و برای شروع اجرایی کردن ماده 32 قانون برنامه پنجم، معاونین وزارت بهداشت و روسای دانشگاههای علوم پزشکی ضروری است در انتصابات جدید خود مفاد مواد مربوط به ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه را رعایت کنند.