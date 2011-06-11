دکتر جفری ریمان استاد فلسفه دانشگاه امریکن در مورد قدرت انتقال تفکر عمیق نظری توسط رسانه‌ها به مخاطبان خود، گفت: رسانه ها نقش مهمی در انتقال تفکر و اندیشه عمیق به مخاطب دارد. ولی در این مورد نباید مبالغه آمیز برخورد شود.

وی افزود: نوع فعالیت رسانه ها ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد رسانه پیدا می کند. از این رو رسانه انتقال دهنده پیامی است که این مهم را نیز برآورده سازد.

وی تصریح کرد: همه رسانه ها در انتقال مفاهیم نظری عمیق به یک میزان عمل نمی کنند. رسانه هایی چون کتاب و مجلات تخصصی نقش ویژه ای در این میان بازی می کنند.

این استاد دانشگاه یادآور شد: عامل اقتصاد و رقابت رسانه ای و پیوند اقتصاد رسانه با موضوعات و پیامهایی که رسانه ها آنها را منتقل می کنند نوعی ذائقه سنجی مخاطب را در میان آنها به دنبال دارد.

ریمان در پایان تصریح کرد: امروزه رسانه هایی وجود دارند که با تأمین منابع مالی در اعتلای سطح فکری و اندیشگی مردمان جوامع نقش مهمی ایفا می کند و با استفاده از زبان رسانه مفاهیم نظری عمیق را به مخاطبان منتقل می کنند.

