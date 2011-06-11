مسئولان شهرداری در ساماندهی خلدبرین کوتاهی کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی صدوقی در خطبه های این هفته نمازجمعه با بیان اینکه در قبرستان ‌هایی که اقلیت آنها یهودی هستند، به قدری پاکیزگی هویداست که حتی یک برگ کاغذ نیز بر روی زمین یافت نمی‌ شود اما در خلدبرین که بیشتر شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در آن دفن هستند، وضعیت نظافت و امکانات به شدت ضعیف است.

وی افزود: در خلدبرین در کنار مقبره علمای بزرگوار به قدری خار بیابانی سبز شده که نزدیک شدن به مزار آنها امکانپذیر نیست.

صدوقی با انتقاد از وضعیت این قبرستان بزرگ شهر یزد، خطاب به مسئولان به ویژه مسئولان شهرداری عنوان داشت: آیا به واقع این وضعیت در خور شأن دارالعباده یزد است؟

وی با بیان اینکه عده ‌ای گمان می ‌کنند تخریب این قبرستان با نظر امام جمعه انجام می ‌شود، افزود: از خودم در این زمینه دفاع می ‌کنم و اعلام می ‌کنم این بی ‌دقتی ‌ها و تخریب ‌ها و تغییرات با نظر شورای شهر، شهرداری و سازمان خلدبرین انجام می‌ شود.

صدوقی خطاب به مسئولان شهرداری یزد گفت: وظیفه شما فقط تصویب طرح و دریافت عوارض از مردم نیست و لازم است به قبور مومنان بیش از پیش توجه داشته باشید.

وی اظهار امیدواری کرد: مسئولان جایگاه و مسئولیت خود را بشناسند و اگر توانایی انجام مسئولیت خود را ندارند، شهامت خداحافظی و کناره ‌گیری از پست خود را داشته باشند.

صدوقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز برکناری بنی‌صدر در سال 1360 اظهار داشت: بسیاری گمان می‌ کردند که نیروها به بنی‌ صدر وابسته هستند و با برکناری او نظام نیروهای خود را از دست خواهد داد اما غافل از این بودند که نیروهای نظامی و مردم به خاطر عشق به امام در کنار بنی ‌صدر جمع شده بودند.

صدوقی ادامه داد: هنگامی ‌که بنی‌صدر در انجام وظایف خود کوتاهی کرد و با دو سطر فرمان امام برکنار شد، مردم نیز از کنار او پراکنده شدند.

وی همچنین با اشاره به سالروز تشکیل انقلاب فرهنگی در سال 59 و در زمانی‌ که دانشگاه زیر نفوذ نیروهای مسلح ضد دین بود، افزود: با تشکیل شورای فرهنگی، اقدامات ارزشمندی در دانشگاه‌ ها انجام شد.