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۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۱۲

عسگری به مهر خبر داد:

پایان بازنگری آئین نامه کمیته داوران فوتبال/ معرفی هیئت رئیسه داوران به فدراسیون

پایان بازنگری آئین نامه کمیته داوران فوتبال/ معرفی هیئت رئیسه داوران به فدراسیون

نایب رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال از پایان کار بازنگری و اصلاح اساسنامه جدید کمیته داوران و ارائه آن به هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال خبر داد.

حسین عسگری ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهر افزود: کاربازنگری و تدوین آئین نامه جدید کمیته داوران فدراسیون فوتبال توسط جمعی از پیشکسوتان، صاحب نظران و کارشناسان داوری به اتمام رسیده و قرار است این آئین نامه برای تایید و تصویب نهایی به هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال معرفی شود.

عسگری اظهار داشت: در آئین نامه جدید برخی از مقررات قبلی دستخوش تغییرات شده و مواد جدیدی به آئین نامه اضافه شده است که پس از تصویب هیئت رئیسه، آئین نامه جدید از لیگ یازدهم اجرایی خواهد شد.

وی همچنین از معرفی اعضای جدید هیئت رئیسه کمیته داوران به هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال خبر داد و اظهار داشت: 5 عضو جدید هیئت رئیسه کمیته داوران شامل؛ رئیس، نایب رئیس و سه عضو که از پیشکسوتان و چهره های خوشنام داوری فوتبال کشور هستند به هیئت رئیسه فدراسیون معرفی شده اند که پیش بینی می کنم این نفرات پس از تایید مسئولان فدراسیون تا ابتدای تیرماه معرفی شوند.

کد مطلب 1332112

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