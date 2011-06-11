فیلم "خط ارادت" در نیشابور ساخته شد

حسین محروقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هنرمندان جوان فیلم ساز نیشابور با سوژه های مختلف که در کارهای خود استفاده کرده اند توانسته اند با نگاهی نو مسایل مختلف اجتماعی و تاریخی را دستمایه فیلم خود قرار داده و اقشار مختلف جامعه را د ر مسیر پر فراز و نشیب تاریخ به صور مختلف به تصویر بکشند.

وی گفت: فیلم داستانی "خط ارادت" را سید محمود موسوی به رشته تحریر درآورده و کارگردانی کرده است و در این فیلم علیرضا فیضی، ابراهیم شیخ احمدی و علی شورورزی در مقام تصویربرداری و نورپردازی، صدابردار و تدوین یاریگر این کارگردان بوده اند.

محروقی به داستان این فیلم اشاره کرد و افزود: دل نوشته هایی که بر روی مزار شیخ احمد جامی عارف بزرگ ایرانی اسلامی در تربت جام که در ادوار مختلف تاریخ توسط شخصیت های مختلف نوشته شده اند است.

وی تصریح کرد: فیلم داستانی "خط ارادت" را هنرمندان جوان نیشابوری با نگاه تاریخ گرایانه در تربت جام و نیشابور تولید کرده اند.

