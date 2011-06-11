محمدرضا کاظمی آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به حضور ملی پوشان کشورمان در مسابقات مختلف همچون قهرمانی آسیا درتیرماه(ژاپن)، قهرمانی دانشجویان جهان در مردادماه(چین) و قهرمانی جهان در شهریورماه تصمیم گرفتیم رقابتهای باشگاه های کشور را از دهه سوم شهریور ماه آغاز کنیم.

وی افزود: نمی خواهیم مانند دوره های قبل این مسابقات را تحت نام لیگ برگزار کنیم، لیگ مسابقه ای رفت و برگشتی است در حالیکه این مسابقات مرحله ای است. در کنار آن باید ورزشکار در تمامی مراحل مسابقه دهد، به همین دلیل رقابت‌ها را تنها در سه مرحله دو روزه و در تمامی مواد برگزار خواهیم کرد.

سرپرست فدراسیون دوومیدانی بیان کرد: تاکنون حضور 7 تیم از باشگاه‌های مطرح کشور در این مسابقات قطعی شده است. پیش بینی ما این است که تیم‌های بزرگی به نسبت سالهای قبل به مسابقات باشگاهی دوومیدانی کشور می‌آیند. ما قبل از این تنها دو باشگاه مطرح نفت و ذوب آهن را در رقابت‌های لیگ داشتیم اما با اعلام آمادگی این شش تیم دیگر شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.

وی ادامه داد: تنها دغدغه ما برای برگزاری مسابقات باشگاهی، پر کردن ترکیب تمام تیم های مطرح با بهترین ورزشکاران است. ترکیب هر تیم متشکل از 18 تا 20 ورزشکار خواهد بود. مطمئنا باید برای ایجاد انگیزه بین تیم ها تمهیداتی برای پخش ملی پوشان و دوندگان برتر در تیم ها بیاندیشیم.

آشتیانی در خصوص نشست هفته گذشته فدراسیون دوومیدانی با کمیته ملی المپیک در مورد وضعیت تمرین ومربی احسان حدادی هم گفت: ما به همه ورزشکاران اهمیت خواهیم داد و برای آنها برنامه داریم. مطمئنا در میان آنها قهرمانانی چون حدادی در اولویت کاری مان قرار دارند.

وی تصریح کرد: ما در این جلسه در مورد مشکلات و برنامه های تمرین قهرمان پرتاب دیسک آسیا به گفتگو نشستیم. قرار بر این شد تا تصمیم گیری در این مورد برعهده افشارزاده، دبیر کل کمیته ملی المپیک باشد وخودشان این مسئله را اعلام کنند.