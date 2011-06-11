تنها پنج درصد باغهای همدان بیمه هستند/ باغداران بیگانه با بیمه

به گزارش خبرنگار مهر، تولید محصولات کشاورزی از پرمخاطره ترین فعالیت های اقتصادی است و برای حمایت از این بخش موقع بروز حوادث قهری و طبیعی، بیمه محصولات کشاورزی مورد تاکید جدی قرار گرفته بطوریکه فعالیت صنـدوق بیمه محصولات کشاورزی ایران از سال 1363 آغاز شده است.

در این میان با توجه به اینکه بخش عمده ای از اقتصاد همدان بر پایه کشاورزی است و در تعدادی از محصولات کشاورزی به عنوان قطب کشور مطرح است ضرورت توسعه بیمـه محصولات کشاورزی در این منطقـه دوچندان است اما تاکنون در این استان توجه چندانی به آن نشده است.

سالانه چهار و نیم میلیون تن محصولات کشاورزی در همدان تولید می شود

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان، سالانه نزدیک به چهار و نیم میلیون تن انواع محصولات دامـی و کشاورزی در این استان تولید می شود و در تولید محصولاتی همچون گردو، سیب زمینی و سیر رتبه برتر کشور را به خود اختصاص داده است.

علیرضا رنجبر ضرابی می گوید: بخش کشاورزی بیش از 32 درصد اشتغالزایی استان همدان را به خود اختصاص داده و 24 و سه دهم درصد از ارزش افزوده استان همدان را بخش کشاورزی عهده دار است.

درحالیکه از فعالیت صندوق بیمه محصولات کشاورزی بیش از ربع قرن می گذرد اما تاکنون تنها بخش محدودی از اراضی همدان زیرپوشش بیمه کشاورزی قرار گرفته است.

کمتر از پنج درصد باغهای استان همدان بیمه‌اند

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان همدان نیز در این خصوص گفت: متاسفانه در سال زراعی جاری کمتر از پنج درصد باغهای استان همدان تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند.

حجت الله شهبازی افزود: امسال از 63 هزار هکتار باغ استان همدان تنها دو هزار و 967 هکتار بیمه شده که رقم کمی است.

وی افزود: فرهنگ بیمه کردن محصولات باید در تولیدکنندگان ایجاد شود تا آنها بدانند برای جبران خسارات چاره‌ای جز این کار ندارند، چراکه دولت سیاست پرداخت مستقیم و خارج از صندوق بیمه را کنار گذاشته و تنها روش پرداخت خسارت از طریق صندوق بیمه خسارت است.

شهبازی افزود: در حال حاضر 41 محصول باغی تحت پوشش این بیمه است و تنها باغاتی که تحت پوشش صندوق بیمه بوده‌اند می‌توانند از صندوق و مزایای آن بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: بهترین راه استفاده از کمک‌های دولت، صندوق بیمه خسارت کشاورزی است و دولت کمک‌هایش را تنها از این طریق پرداخت می‌کند تا صندوق ضمن اینکه سطح بیشتری از اراضی را تحت پوشش خود قرار دهد حمایت‌های دولت نیز به صورت هدفمند ارائه شود.

دام و شیلات نیز از پوشش بیمه ای بهره چندانی ندارند

از سوی دیگر در بخش دام و شیلات نیز پوشش بیمه ای چندان مورد توجه قرار نگرفته و کمتر از 20 درصد آنها زیرپوشش بیمه کشاورزی و دامی قرار گرفته اند.

براساس موارد یادشده، از بیمه محصولات کشاورزی در قطب کشاورزی کشور استقبال نشده و این درحالیست که این استان جزو مناطق پرخطر از نظر آب و هوایی محسوب می شود و خشکسالی، سرما و یخبندان، سیل و تگرگ و باران های سیل آسا از مهمترین عوامل خسارت زای استان همدان بشمار می روند.

تگرگ و سرمازدگی 197 میلیارد ریال به باغ های همدان خسارت زد

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در این خصوص نیز گفت: در سال جاری تگرگ و سرمازدگی 197 میلیارد و 258 میلیون ریال به باغ های همدان خسارت زد.

حجت الله شهبازی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون هفت هزار و 299 هکتار از باغ های استان همدان براثر تگرگ و سرمازدگی خسارت دیدند.

وی اضافه کرد: محصول گردو با دو هزار و 334 هکتار بیشترین میزان خسارت از نظر سطح را به خود اختصاص داده است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ادامه داد: سرمازدگی اخیر به 17 هزار و 251 تن از محصولات باغبانی استان همدان خسارت وارد کرده که هلو و شلیل با شش هزار و 606 تن بیشترین خسارت از نظر میزان محصول را متحمل شده است.

محصول گردو بیشترین میزان خسارت ریالی را متحمل شده است

شهبازی همچنین در خصوص خسارت مالی باغ های استان همدان بیان کرد: محصول گردو با 71 میلیارد و 538 میلیون ریال بیشترین میزان از نظر خسارت ریالی را متحمل شده است.

وی همچنین اظهار داشت: سال گذشته در مجموع 28 هزار هکتار از باغ های استان همدان دچار خسارت شد که 117 هزار تن محصول به ارزش هزار و 319 میلیارد رالو خسارت دید.

وی در ادامه اظهار داشت: استان همدان دارای 64 هزار هکتار باغ است که گردو، بادام، زردآلو، آلو، آلبالو، گیلاس، هلو شلیل از مهمترین میوه های تولیدی این استان است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: استان همدان با تولید سالانه 550 هزار تن انواع محصولات باغی رتبه نخست را در منطقه غرب کشور و رتبه 13 را در کشور به خود اختصاص داده است.

براساس اعلام مسئولان صندوق بیمه محصولات کشاورزی همدان، بخش اندکی از اراضی خسارت دیده زیرپوشش بیمه قرار داشتند و اغلب اراضی یاد شده فاقد پوشش بیمه ای بودند بطوریکه کشاورزان متحمل ضررهای هنگفتی شده اند.

پوشش بیمه ای متناسب با ظرفیت کشاورزی همدان نیست

با این تفاسیر پرواضح است که میزان پوشش بیمه ای محصولات کشاورزی همدان متناسب با ظرفیت کشاورزی استان نیست و طبق آمارهای صندوق بیمه کشاورزی همدان، بطور میانگین حدود 20 درصد بخش کشاورزی استان زیرپوشش بیمه قرار گرفته اند و میانگین پوشش بیمه کشاورزی در کشور بسیار فراتر از اینهاست.

در این چارچوب، کارشناسان نبود فرهنگ بیمه ای، بی اطلاعی کشاورزان از مزایای آن، عدم پرداخت به موقع خسارات و موانع اداری را ازعمده ترین مشکلات توسعه بیمه کشاورزی در استان می دانند.

بنا بر اظهار نظر کارشناسان برآورد واقعی خسارت های وارد شده به کشاورزان به سختی انجام می شود و پرداخت ارزش واقعی محصول خسارت دیده همواره از مشکلات اساسی در پرداخت بیمه ای کشاورزی است که این مسئله موجب طولانی شدن روند پرداخت خسارات هم می شود.

از طرف دیگر، برآورد واقعی میزان ارزش محصولات کشاورزی و تناژ واقعی آنها و نحوه قراردادها و مفاد آنها از دیگر موانع موجود در این زمینه بشمار می رود.

آسیب پذیری دامپروری و کشاورزی در همدان بالاست

از آنجا که کشاورزی و دامپروری از فعال ترین بخش های اقتصادی در استان است و میزان اشتغال زایی بالایی هم دارد، متأسفانه آسیب پذیری آن نیز به دنبال وقوع حوادث پیش بینی نشده بسیار زیاد است.

یکی از نارضایتی های کشاورزان بیمه گذار که مزارع و باغ ها و دام های خود را در برابر حوادث بیمه کرده اند، نحوه جبران خسارت ها و پرداخت غرامت ها و سخت گیری های بیمه در قبال تحت پوشش قرار دادن اراضی و باغ های کم بازده است.

یکی از کشاورزان استان همدان گفت: علاوه بر اینکه هزینه بیمه محصولات کشاورزی زیاد است پرداخت خسارت هم به آسانی صورت نمی گیرد و باید برای دریافت خسارت مدت ها به مراجع مربوطه مراجعه کنند .

محمد ینگیجه ای گفت: عناوین بکار رفته در بیمه نامه ها آنچنان کلی هستند که دست بیمه گر را برای اعمال سلیقه باز می گذارد و برخی مواقع آنچنان سختگیری می کنند که عایدی از طرف بیمه نصیب کشاورز خسارت دیده نمی شود.

پرداخت غرامت ها با تأخیر انجام می شود

یکی دیگر از کشاورزان با اشاره به وقوع تگرگ در اردیبهشت سال جاری و کاهش ۶۰ درصدی تولید مزارع گندم آبی خود می گوید: در حالی که مزرعه ام را بیمه کرده ام و صندوق بیمه کشاورزی باید خسارت وارده به دلیل حوادث طبیعی را جبران کند، متأسفانه با گذشت یک ماه هنوز از جبران خسارت خبری نیست.

وی می افزاید: معمولا پرداخت غرامت ها با تأخیر انجام می شود و رقم پرداختی هم در قبال خسارت وارده بسیار اندک است.

برهمین اساس، با وجود اینکه سالانه میلیارد ها تومان به بخش کشاورزی استان خسارات وارد می شود اما مشکلات یاد شده موجب شده همچنان کشاورزان رغبتی به بیمه کردن محصولات خود نشان ندهند.

به اعتقاد کارشناسان برنامه ریزی برای گسترش هرچه بیشتر حمایت های بیمه ای از بخش کشاورزی بویژه در این منطقه که به عنوان قطب کشاورزی مطرح است از ضرورت های توسعه این بخش بشمار می رود.

در واقع با برطرف کردن موانع یاد شده که بر سر راه توسعه بیمه کشاورزی همدان وجود دارد به نظر می رسد شرایط لازم برای جذب سرمایه گذاری بیشتر در بخش کشاورزی و افزایش و ثبات درآمد کشاورزان منطقه فراهم می شود.

فرهنگ بیمه دام در بین دامداران کاهش یافته است

در بررسی وضعیت دامداری های استان همدان نیز آنچه مشهود است اینکه سخت گیری و انحصاری عمل کردن بانک کشاورزی در مورد پرداخت غرامت دام، فرهنگ بیمه دام را در بین دامداران کاهش داده است.

با توجه به سوانح وحوادث و بحران های اقلیمی و غیرمترقبه اعم از باران، سیل وبرف و یا بیماری های دامی مانند تب برفکی که همواره خساراتی برای دام داران به بار آورده است باید در توسعه بیمه محصولات کشاورزی و دامی اقدامات جدی تر به عمل آید.

دامداران و دست اندرکاران امور دام در استان عقیده دارند سخت گیری های بانک کشاورزی در مورد پرداخت غرامت دام بی مورد بوده و باعث شده دامداران هنگام حوادث غیرمترقبه و تلف شدن دام ها به عنوان سرمایه زندگی خود مایوس شده و عطای غرامت را به لقایش ببخشند و از ادامه بیمه دام خود منصرف می شوند.

پر واضح است که بیمه باعث آسایش خیال روستاییان می شود ضمن اینکه در صورت بروز حوادث غیرمترقبه مانند خشکسالی و سیل هزینه اضافی به دولت تحمیل نمی شود.

بنابراین به منظور گسترش فرهنگ بیمه باید رسانه ها به تبلیغ مزیت های آن برای روستاییان بپردازند و در این میان یکی از مقوله های موثر در ارتقا فرهنگ، افزایش رغبت روستاییان برای آشنایی با مقوله بیمه و استفاده از مزایای آن است.