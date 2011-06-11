شیروانیها 38 میلیارد ریال به محرومان کمک کردند

محمد احمدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به برنامه های اجرایی مختلف و متعدد که با حضور مردم و مشارکت نیکوکاران طی امسال برگزار می شود پیش بینی شده است این نیکوکاران با شرکت در این برنامه ها مبلغی بالغ بر 38 میلیارد ریال به محرومان کمیته امداد شیروان کمک کنند.



وی تصریح کرد: نیکوکاران این شهرستان در سال گذشته مبلغی بالغ بر 16 میلیارد ریال به مددجویان و نیازمندان تحت حمایت این نهاد کمک کردند.

وی برنامه های مشارکتی مردم را در زمینه اکرام ایتام، اطعام نیازمندان، جشن نیکوکاری و عاطفه ها عنوان کرد.

وی افزود: صدقات، همایش محسنین، طرح برکت، طرح احسان زائر و سایر برنامه از برنامه های مشارکتی است که نیکوکاران در این برنامه ها نقش موثری دارند.



احمدی فر با بیان اینکه در حال حاضر این نهاد به شش هزار و 993 مددجو تحت حمایت خدمت رسانی می کند گفت: از این میان دو هزار و 400 خانواده از اقشار نیازمند هستند که به صورت موردی از خدمات برخوردارند و چهار هزار و 593 نفر از آنان از مددجویان دائم هستند که از کلیه خدمات کمیته امداد استفاده می کنند.



وی اظهار داشت: در حال حاضر نیز دو هزار و 578 نفر ازمددجویان از ایتام کمیته امداد هستند که هزار و 116 نفر از آنان توسط هزار و 429 نیکوکار حمایت می شوند و مابقی ایتام نیز در انتظار حمایت خیرین هستند.



وی گفت: در حال حاضر نیز چهار هزار و 665 نفر از مددجویان مشمول بیمه درمانی کمیته امداد هستند که مبلغی بالغ بر 37 میلیون ریال هزینه درمان ماهیانه این مددجویان می شود.



این مسئول با عنوان اینکه این نهاد همه ساله اینگونه خدمات را در اختیار مددجویان قرار می دهد تا رفع نیاز کند گفت: امید است با مشارکت و کمک های مردم نیکوکار و حمایتهای هر چه بیشتر دولت بتوانیم خدمات بهتر به مددجویان ارائه دهیم و آسیب های موجود در جامعه را کاهش دهیم.