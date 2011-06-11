درخواست از نخست وزیر استرالیا برای دیدار با دالایی لاما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،"باب براون" رهبر سبزهای استرالیا خطاب به "جولیا گیلارد" نخست وزیر این کشور گفت: استرالیایی ها از نخست وزیر خود می خواهند تا در مجلس عوام با دالایی لاما دیدار کند و با فشارهای چین به زانو در نیاید.

وی همچنین اقدام باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای پذیرایی از دالایی لاما در کاخ سفید را ستود.

چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا و مهمترین مشتری استخراج اورنیوم این کشور است و هرگونه اقدام برای دیدار با دالایی لاما از سوی نخست وزیر استرالیا می تواند تاثیری هر چند غیر مستقیم در تعاملات تجاری دو طرف داشته باشد.

"پل بورکه" سخنگوی شورای تبت در استرالیا، گفت: دیپلمات های چینی از سیاستمداران استرالیایی خواسته اند تا مانع از دیدار نخست وزیر با دالایی لاما بشوند.

بورکه گفت که دیدار با دالایی لاما از منظر پکن نوعی دخالت در امور داخلی چین تلقی می شود.