محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در تاریخ 6/4/1386 به تصویب مجلس رسید و در تاریخ 13/4/1386 در شورای نگهبان تایید و به دولت ابلاغ شد.

وی با اشاره به گذشت نزدیک به 4 سال از تصویب این قانون، افزود: با توجه به اینکه پرستاری در زمره مشاغل سخت و زیان آور تلقی شده و پرستاران همواره در معرض انواع آسیبهای شغلی و ابتلا به بیماریهای خطرناک قرار دارند اما متاسفانه از کمترین حقوق و دستمزد برخوردارند.

شریفی مقدم ادامه داد: بررسیها نشان می دهد پرستاران با حدود 10 سال سابقه کار دچار مشکلات شغلی می شوند و همواره در دسترس ترین افراد در مراکز درمانی هستند.

دبیرکل خانه پرستار با اشاره به طرح پرداخت کارانه به کادر درمانی، افزود: بر اساس این طرح 70 درصد کارانه بیمارستانها به حدود 5 تا 6 درصد از کادر بیمارستانی (پزشکان) تعلق می گیرد که این بی عدالتیها و تبعیضها باعث دلسردی کادر پرستاری شده است.

وی با تاکید بر اینکه به رغم وعده های تکراری و فراوان مسئولین وزارت بهداشت برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، تصریح کرد: متاسفانه تاکنون هیچ نشانه ای از اجرای این قانون دیده نمی شود و همین مسئله باعث شده اعتماد پرستاران به مسئولین به شدت کم رنگ شود.

شریفی مقدم ، مهمترین علت اجرایی نشدن این قانون را دیدگاه پزشکی حاکم بر وزارت بهداشت دانست و افزود: تضعیف جامعه پرستاری همواره در نگاه پزشک سالارانه این وزارتخانه وجود داشته است اما در دو سال اخیر این مسئله به شدت قوت گرفته است.

دبیرکل خانه پرستار با اشاره به همکاری مثبت وزارت بهداشت دولت نهم در تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، گفت: به رغم اینکه تمام بهانه های مختلف برای اجرای این قانون رفع شده است اما عزم جدی در بدنه دولت که همان وزارت بهداشت باشد، برای تحقق این قانون وجود ندارد.

وی اظهارداشت: اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مزایا و منافع بسیار زیادی برای پرستاران دارد که آثار زیانبار اجرا نشدن آن متوجه مردم خواهد شد.

شریفی مقدم خواستار مداخله دولت، نظارت مجلس و پیگیری جدی تر سازمان نظام پرستاری برای اجرای این قانون شد.