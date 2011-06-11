حزب الله دخالت در تحولات سوریه را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم الموسوی در گفتگو با الجزیره اظهار داشت: حزب الله به شدت شایعات اخیر که قطعا توسط اسرائیل منتشر می شود و هدف از آن فتنه افکنی است را تکذیب می کند.

موسوی در ادامه گفت: حزب الله اگر در هر کشوری مبارزه کند و مبارزان آن شهید شوند شجاعت و جسارت مطرح کردن آن را دارد و با افتخار و غرور اسامی شهدای خود را اعلام خواهد کرد.

واکنش حزب الله پس از آن صورت می گیرد که "خالد الخلف" یکی از رهبران عشایر "البقاره" سوریه اخیرا مدعی شده بود بشار اسد رئیس جمهور سوریه با همکاری گروه هایی همچون حزب الله در صدد تخریب و نابودی این کشور هستند.

اعتراضات در سوریه با هدف انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در این کشور از ماه مارس تاکنون آغاز شده است، اما با وجود تاکید مقامات بلندپایه سوری از جمله بشار اسد بر پیشبرد اصلاحات مهم، گروههای مسلح مورد حمایت غربی ها و برخی کشورهای عربی، این اعتراضات مسالمت آمیز را به خشونت تبدیل کرده که تا کنون شمار زیادی از نیروهای امنیتی و ارتش سوریه و مردم کشته و زخمی شده اند.

