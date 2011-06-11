منصور یاقوتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کتاب‌هایی که به تازگی برای چاپ آماده کرده است، اینگونه گفت: پس از 4 سال کار، تصحیح دیوان حافظ بر اساس نسخه‌های خطی که بدان‌ها دسترسی داشتم به پایان رسانده و آن را برای چاپ به انتشارات روزگار داده‌ام که گویا برای دریافت مجوز به ارشاد رفته است.

وی ادامه داد: همچنین رمانی 250 صفحه‌ای با نام «کولاک» و دو مجموعه داستان با نام‌های «پشت جبهه» و «داستان‌های پراکنده» هم به نشر روزگار داده‌ام که چندماهی است این کتاب‌ها هم به ارشاد فرستاده شده است.

مولف «مردان فردا» در توضیح بیشتر آثار جدیدش عنوان کرد: رمان «کولاک» به نوعی جغرافیای زندگی خودم است که در قالب پست مدرن نوشته شده است. داستان‌های «پشت جبهه» هم درباره دفاع مقدس نوشته شده است.

یاقوتی افزود: همچنین انتشارات شباهنگ در تدارک چاپ کتابی از تعدادی از کتاب‌های قدیمی‌ من است که پیش از سال 57 منتشر شده‌اند. من روی این کارها ویرایش مختصر انجام داده‌ام و تا هفته آینده این داستان‌ها را که شامل کتاب‌هایی چون زخم، کودکی من، داستان‌های آهودره، سال کورپه، مردان فردا و زیرآفتاب می‌شود به ناشر تحویل می‌دهم.

به گفته وی انتخاب نام کتاب جدیدی که متشکل از چند کتاب قدیمی اوست برعهده ناشر گذاشته شده است.

این منتقد ادبی در پایان اشاره کرد: پیش از این قرارداد چاپ 10 کتابم را با نشر افراز بسته بودم که به تازگی قرارداد چاپ 7 کتاب را لغو کردند و تنها قرار است «چراغی بر فراز مادیان کوه» را تجدید چاپ کنند و همچنین چاپ رمان «زیر تیغ» را برعهده گرفته‌اند که این کتاب داستانی اسطوره‌ای - تخیلی با ریشه‌های ایرانی دارد که با چهره‌های اسطوره‌ای ایران چون سیمرغ پیوند می‌خورد.