به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، دکتر برایان گریم محقق ارشد و مدیر بخش اطلاعات بین الملل انجمن دین و زندگی عمومی پیو در همایشی که از سوی مؤسسه طابه برای اعلام جزئیات گزارش " آینده جمعیت جهانی مسلمانان"مؤسسه تحقیقاتی پیو برگزار شده بود اظهار داشت: جمعیت مسلمانان در خاورمیانه و شمال آفریقا از 9/321 میلیون نفر در سال 2010 به 5/439 میلیون نفر در سال 2030 می رسد که این تعداد دوبرابر جمعیت مسلمانان در سال 1990 محسوب می شود.

" آینده جمعیت جهانی مسلمانان" گزارش جامع مطالعات جمعیت شناختی است که بررسیهای به روزی از جمعیت مسلمانان در سال 2010 و همچنین وضعیت آنها تا سال 2030 نشان می دهد.

نرخ رشد سالانه جمعیت مسلمانان در این منطقه بین سالهای 2020 تا 2030 از 8/1 درصد بین سالهای 2010 و 2020 و 1/2 بین سالهای 2000 و 2010 کاهش می یابد.

این کاهش جمعیت مسلمانان بیشتر در منطقه جنوب آسیا، خاورمیانه، شمال آفریقا و اروپا و در میزان کمتری در کشورهای جنوب صحرای آفریقا مشاهده می شود. تنها منطقه ای که جمعیت مسلمان آن رشد سریعی خواهد داشت قاره آمریکا خواهد بود که قسمت اعظم آن در نتیجه مهاجرت ایجاد می شود.

براساس پروژه های جمعیتی انجمن دین و زندگی عمومی در مرکز تحقیقات پیو انتظار می رود جمعیت مسلمانان حدود 35 درصد در 20 سال آینده افزایش یابد که این افزایش از 6/1 میلیارد در سال 2010 به 2/2 میلیارد در سال 2030 می رسد.

از نظر جهانی جمعیت مسلمانان طی دو دهه آینده دو برابر جمعیت غیر مسلمانان می شود چرا که نرخ رشد جمعیت مسلمانان 5/1 درصد و غیر مسلمانان 7/0 درصد است. اگر روندهای کنونی خاتمه یابد، مسلمانان 4/26 درصد جمعیت کل جهان را از 3/8 میلیارد سال 2030 تشکیل می دهند که این میزان از 4/23 درصد سال 2010 درحالی که جمعیت جهان 9/6 میلیارد نفر بود افزایش سه درصدی خواهد داشت.