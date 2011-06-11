قطب‌الدین صادقی درباره تأثیر شورای انتخاب آثار مجموعه تئاتر شهر بر روند فعالیت حرفه‌ای‌ترین مجموعه تئاتری ایران به خبرنگار مهر گفت: به نظر من هر روش و هر نوع فرهنگی که مبتنی بر خرد جمعی باشد و اداره امور را از حیطه تصمیمات یک فرد خارج کند مثبت، دموکراتیک و امروزی است. این روند بر اساس خرد جمعی جای زیادی برای گرایش‌های شخص مدیر و اشتباهات شخصی نمی‌گذارد.



وی با مثبت دانستن وجود شورای انتخاب آثار در مجموعه تئاتر شهر افزود: هنرمندان حاضر در شورای انتخاب آثار افراد موجه و خبره‌ای هستند. البته اگر شاهد حضور یک یا دو چهره کارگردانی هم در شورا بودیم ترکیب بهتری شکل می‌گرفت.



این مدرس، نمایشنامه نویس و کارگردان با سابقه تئاتر ایران یادآور شد: این شورا با تصمیمات درست خود می‌تواند چند تأثیر مهم در تئاتر شهر داشته باشد. اول اینکه امکانات به درستی تقسیم شود. دوم حرفه‌ای کردن فضای تئاتر شهر و کم کردن آشفتگی آماتوری و بی ‌برنامه‌گی در آن و سوم گرفتن قدرت تصمیم گیری از یک مدیر یا مرکز هنرهای نمایشی برای تئاتر شهر که تا به حال آسیب‌هایی جدی به این مجموعه تئاتری وارد کرده است.



صادقی درباره احتمال بروز برخی شبهات در تصمیم گیری‌ها و انتخاب‌های این شورای هنری در مجموعه تئاتر شهر تأکید کرد: وقتی جمع تصمیم گیرنده است تضارب آرا باعث می‌شود شبهات کمتر شود مگر اینکه تنها مدیر تصمیم گیرنده باشد و اعضا پوششی برای این تصمیم گیری باشند. من با حضور شورای انتخاب آثار در مجموعه تئاتر شهر مخالفتی ندارم و از آن استقبال می‌کنم.