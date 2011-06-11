تشکیلات منسجم برای تحقق حقوق مصرف کننده تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب افشاری از مشخص شدن اعضای هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شهرستان خرمدره خبر داد و افزود: در راستای اجرای فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، انتخابات هیئت‌مدیره این انجمن در 18 خرداد در شهرستان خرمدره برگزار شد.

وی با بیان اینکه تعداد 137 نفر از اعضای این انجمن در انتخابات شرکت کردند، یادآور شد: فعالیت این انجمن پس از اعطای پروانه فعالیت و اعتبارنامه هیئت‌مدیره و بازرس به طور رسمی آغاز خواهد شد.

افشاری، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان را وظیفه اصلی انجمن‌های حمایت برشمرد و گفت: استیفای حقوق مصرف‌کننده علاوه بر اینکه نیازمند وجود قوانینی بنیادین، منسجم و کارآمد است، محتاج تشکیلاتی برآمده از متن مردم است، تا عیوب و ایرادات بازار را در قبال مصرف‌کننده آشکار نموده و درصدد رفع آن برآید.

وی، حق برخورداری از بازار رقابتی و ضدانحصار را از جمله حقوق مصرف‌کننده برشمرد و افزود: حق برخورداری از سلامت و ایمنی، حق داشتن اطلاع‌رسانی صحیح و کامل، حق لحاظ شدن تامین نیازهای اساسی در تصمیم‌گیری‌ها، حق جبران خسارت، حق داشتن آموزش، حق داشتن محیط‌زیست سالم و حق داشتن تشکل، از دیگر حقوقی است که مصرف‌کنندگان باید از آنها برخوردار باشند.

رئیس اداره بازرگانی شهرستان خرمدره همچنین هماهنگی و تعامل بیشتر هیأت‌مدیره منتخب انجمن با دستگاه‌های ذی‌ربط را خواستار شد و افزود: تصمیمات قانونی هیأت‌مدیره انجمن مورد حمایت جدی مجموعه سازمان بازرگانی استان و اداره بازرگانی شهرستان خواهد بود.

افشاری گفت: در این مجمع، شاهپوررضا کاظمی به‌عنوان رئیس هیأت مدیره؛ حجت محمدی نائب‌رئیس اول؛ سونیا کمالی نائب‌رئیس دوم؛ سیده‌ماهرخ احمدی‌ابهری، خزانه‌دار؛ بهزاد بابا‌جمادی، منشی؛ مرجان مجیدی عضو علی البدل اول؛ سپیده آزادپور عضو علی البدل دوم؛ انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شهرستان خرمدره انتخاب شدند. همچنین سیدجواد قریشی، به‌عنوان بازرس انجمن و روح الله امیر تیموری، به‌عنوان بازرس علی البدل از سوی مجمع برگزیده شدند.