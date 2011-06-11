به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این علی زارعان مدیریت گروه کودک و نوجوان شبکه تهران را بر عهده داشت که با حکم علی بخشی‌زاده مدیر شبکه دو به عنوان مدیر جدید گروه کودک و نوجوان این شبکه معرفی شد.

محبوبه سمیعی زفرقندی با حکم جدید مدیر شبکه تهران به عنوان مدیر جدید گروه کودک و نوجوان این شبکه منصوب شد. او پیش از این قائم مقام مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه تهران و تهیه‌کننده برنامه "بچه‌های دیروز" بود.

زارعان در دوره مدیریتش در شبکه تهران بنیانگذار برنامه‌های "تماشاخانه"، "رنگین کمان"، "بچه‌های دیروز"، "نردبام" و ... بوده است.