صلح واقعی بدون مشارکت حماس غیر ممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، 24 نفر از دیپلمات های بین المللی با ارسال نامه ای به "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا و "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کردند که بدون مشارکت جنبش حماس صلح پایدار میان فلسطین و رژیم صهیونیستی برقرار نخواهد شد.

در این نامه ضمن هشدار به خطرات ناشی از مخالفت با توافقنامه آشتی ملی فلسطین گفته شده است: صلح پایدار تنها در سایه اتحاد فلسطینی ها و رهبری یکپارچه آن محقق خواهد شد.

در ادامه تاکید شده است: آشتی ملی فلسطین مانعی بر سر راه صلح به شمار نمی رود بلکه شرط از پیش تعیین شده برای تحقق راه دودولتی است.

در بخش دیگر نامه به آمریکا و اتحادیه اروپا نسبت به تکرار اشتباهات گذشته همچون تحریم سیاسی و مالی جنبش حماس پس از پیروزی در انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین در سال 2006 هشدار داده و اعلام شده است که اتخاذ چنین سیاستی شکست روند صلح را به همراه داشت.

شخصیت های دیپلماتیک بین المللی اظهار داشتند که آشتی ملی فلسطین تهدیدی برای رژیم صهیونیستی به شمار نمی رود بلکه امنیت این رژیم و تثبیت آتش بس در مرزهای غزه را افزایش خواهد داد و حتی آزادی "گلعاد شالیت" را تضمین خواهد کرد.

در پایان هشدار داده شده به نابودی کشاندن آشتی ملی فلسطین مناقشه رژیم صهیونیستی و فلسطینی ها را به بن بست خواهد کشاند و این امر برای جامعه جهانی و تمامی طرف ها عواقب وخیمی به جا خواهد گذاشت.

4 وزیر خارجه سابق اتحادیه اروپا و 11 وزیر خارجه سابق برخی کشورها همچون فرانسه و استرالیا و نیز "شلومو بن عامی" وزیر خارجه اسبق رژیم صهیونیستی و "حنان عشراوی" مقام سابق فلسطینی از جمله کسانی هستند که نامه مذکور را امضا کردند.

جنبشهای فتح و حماس سرانجام پس از گذشت چهار سال اختلاف داخلی، چند هفته پیش تحت نظارت مصر توافقنامه آشتی ملی فلسطین را امضا کردند. "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا در راستای جانبداری از رژیم اسرائیل این توافقنامه را مانعی بزرگ بر سر راه صلح توصیف کرد و رژیم صهیونیستی نیز به زعم خود آن را پیروزی بزرگ برای تروریست ها دانست.