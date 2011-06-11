به گزارش خبرنگار مهر، برنامه سینمایی" هفت" که جمعه شب 20 خردادماه از شبکه سه پخش شد اختصاص به صحبت‌های پایانی فریبرز عرب‌نیا داشت که برای سومین هفته در این برنامه حضور داشت. همچنین نقد فیلم سینمایی "جرم" با حضور علی معلم و مسعود فراستی برگزار شد. پولاد کیمیایی مهمان این برنامه بود و درباره نقش آفرینی در "جرم" سخن گفت.

در ابتدای برنامه فریدون جیرانی در ارتباط با انتقادهایی که جواد شمقدری از صحبت‌های دو هفته قبل جیرانی در برنامه کرده بود با اشاره به اینکه این برنامه زیرنظر یک تهیه‌کننده اداره می‌شود و نظرات مجری برنامه شخصی نیست ابراز کرد که در طول 30 سال گذشته جواد شمقدری و علیرضا سجادپور تنها مدیرانی بودند که همیشه تلاش کردند به همه انتقادات و اظهار نظرها پاسخ دهند. اما گاهی اوقات پاسخ ندادن شان انسان را بالاتر می برد و نیازی نیست به همه نقدها پاسخ داد.

وی همچنین در ارتباط با صحبت‌های علیرضا داودنژاد و جوابی که محمدرضا عباسیان مدیر موسسه رسانه های تصویری به صحبت‌های او مبنی بر حمایت نکردن هیچ نهادی از فیلم کرده بود گفت انتقاد باید با تحلیل درست و منطقی همراه باشد. سطح مطالعات، آگاهی و حتی سن و سال شما نصف اقای داودنژاد است. بنابراین بهتر بود حرمت را نگه داشته و اگر صحبتی دارید با تحلیل درست ارائه دهید.

جیرانی در دنباله صحبت‌هایش خاطر نشان کرد که داودنژاد فیلم "مرهم" را در زمان آقای داروغه زاده ساخته است و ممکن است فیلم بعدی را که تولید می کند شما در این پست حضور نداشته باشید. پس بهتر است تحلیل مناسبی ارائه دهید.

در بخش دیگری از برنامه فریبرز عرب‌نیا که درباره بحث قهرمان و قهرمان پروری بخش پایانی صحبت‌هایش را ارائه می‌داد ابتدا درباره انتقاداتی که در دو هفته گذشته از او شده بود پاسخ داد. عرب‌نیا برای چندمین بار پیاپی تکرار کرد که روی سخنش با شخص خاصی نیست بلکه از جریانی که این افراد قربانی آن هستند انتقاد می‌کند.

عرب‌نیا به شخصی اشاره کرد که در برنامه گذشته او را متهم کرده که با گرفتن پول افرادی را بازیگر کرده است. اما با دیدن این شخص در خانه سینما و گوش دادن به صحبت‌های او متقاعد شده است که این بازیگر این عمل را مرتکب نشده و در عوض تهیه کننده‌ای که شباهت ظاهری و اسمی به این بازیگر دارد این کار را انجام می‌دهد.

وی همچنین در پاسخ به سخنان حامد بهداد که در مطبوعات درباره عرب نیا منشر شده بود البته بدون ذکر نام وی گفت که یکی از همکاران من در رسانه‌هایی که غیر شرافتمندانه رفتار می‌کنند غلتیده است و همه نقل قول‌هایی که از جانب من و در رابطه با رفتارم با دیگران و یا خودش مطرح کرده کذب محض است.

بازیگر فیلم سینمایی "شوکران" در ادامه ضمن بیان این مطلب که این بازیگر در ارتباط با وی در اشتباه به سر می‌برد گفت: ما همیشه تلاش کرده‌ایم که اخلاق، ادب و جوانمردی باعث اختلاف بین بازیگران نشود. من همه توهین‌ها و هتاکی‌های ایشان را می‌بخشم اما ایشان در نامه خود با دید تحقیر به خلیل عقاب نگاه کردند که من از ایشان عذرخواهی می‌کنم.

وی ادامه داد: اگر صحبت‌های این همکار را پیگیری قانونی نکردم به این دلیل است که دعوایی بین اهالی سینما به دادگاه نرود. اما اگر از این به بعد روزنامه‌ها و افراد دیگر به خصوصیات من و یا خانواده‌ام چه خوب چه بد بپردازند حتما از طریق قانون پیگیری می‌کنم.

عرب‌نیا در ادامه صحبت‌هایش به برخی از مطبوعات اشاره کرد که بازی بلبشویی راه انداخته اند که هدف از آن تنها جذب مشتری و تیراژ بالاتر است. وی خاطر نشان کرد که می‌توان برنامه هایی را پخش کرد که نقد فیلم در آنها به هتاکی و توهین منجر نشود و کلماتی که جامعه از تکرارش اکراه دارد در آن زده نشود. جامعه دارد به نشر منکر عادت داده می‌شود. کرامت انسان‌ها و مسئله امنیت شغلی آنها دارد از بین می‌رود.

وی با اشاره به این که مسائل مطرح شده از دلایلی است که باعث ماندگار نشدن بازیگران ما می‌شود به این مسئله اشاره کرد که زمانی به تهیه کنندگانی که پرونده‌های حقوقی در دادگاه دارند و حق دیگران را خورده‌اند و یا روزنامه‌های زرد امکان فعالیت می‌دهیم چشم بر منکر بسته‌ایم.

وی با بیان اینکه در سینما چنبره قدرتی از برخی تهیه کنندگان، پخش کننده‌ها، سینماداران، مطبوعات و نهادهای سینمایی دولتی و خصوصی تشکیل شده است که اجازه فعالیت به عده‌ای را نمی‌دهد و همه چیز را در اختیار خود گرفته از این وضعیت انتقاد کرد. وی گفت این چنبره اجازه نه گفتن بازیگران به آثار سخیف را نمی‌دهد. اگر در طول سال 70 فیلم هم در سینمای ایران ساخته شود باز عده‌ای از افراد متخصص بیکار می‌مانند و اجازه فعالیت پیدا نمی کنند. تنها افرادی که در این چنبره هستند به فعالیت می پردازند.

عرب‌نیا در پایان پیشنهاد داد که شورایی فرهنگی با دخالت مجلس شورای اسلامی تشکیل شود تا این مسائل حل شود. چون وی معتقد بود که این مسائل دیگر از دست دولت خارج شده است. بروز این معضلات به این دلیل است که ساختار مدیریت فرهنگی ما دچار مشکل است.

در ادامه پولاد کیمیایی مهمان برنامه بود و درباره فیلم "جرم" و چگونگی ایفای نقش رضا سرچشمه با فریدون جیرانی به گفتگو پرداخت. کیمیایی در بخشی از صحبت‌هایش از حرف‌های مسعود فراستی و نقد که به فیلم "جرم" و مسعود کیمیایی در زمان جشنواره وارد کرده بود انتقاد کرد و معتقد بود که فراستی نقد شخصیتی کرده و با به کار بردن الفاظ ناشایست فضای تلویزیون را غبار آلود کرده است.

بخش دیگر برنامه "هفت" اختصاص به گفتگوی جیرانی با مسعود کیمیایی درباره فیلمش داشت. این گفتگو در خارج از استودیو انجام شده بود. نکته جالب برنامه این هفته حضور علی معلم و مسعود فراستی در برنامه بود که به نقد فیلم "جرم" و دنیای کیمیایی پرداختند. معلم در هیئت منتقد موافق فیلم جای فیلمساز و در مقابل فراستی به عنوان منتقد فیلم قرار گرفته بود.

سوال مسابقه برنامه انتخاب بهترین فیلم کیمیایی از میان فیلم‌های "سرب"، "دندان مار"،"ضیافت"،" اعتراض" و"جرم" بود که بر خلاف تصور اینکه به نظر می‌رسید در بین اهالی سینما و حتی مردم فیلم "دندان مار" و یا "سرب" بیشترین محبوبیت را در میان آثار کیمیایی بعد از انقلاب دارد فیلم سینمایی "ضیافت" در این نظرسنجی از جانب بینندگان بیشترین رای را از آن خود کرد.

نکته جالب توجه این است که در برنامه سه هفته قبل بازهم فیلم "ضیافت" در نظر سنجی برنامه بهترین بازی فریبرز عرب‌نیا حتی بیش از فیلم محبوب "شوکران" شناخته شده بود.