  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۵

فلسفه علوم اجتماعی بررسی شد

فلسفه علوم اجتماعی بررسی شد

فلسفه علوم اجتماعی در قالب کتابی توسط الکساندر روزنبرگ مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به رغم معروف بودن اصطلاح علوم انسانی تقسیم بندیهای متفاوتی از آن صورت می‌گیرد. نویسنده در این اثر علوم انسانی را مشتمل بر اقتصاد، تاریخ، انسان شناسی، علوم سیاسی، جامعه شناسی، روانشناسی و رشته‌های حاصل از ترکیب این رشته‌ها با زیست شناسی می‌گیرد.

نویسنده معتقد است دانستن فلسفه برای علوم اجتماعی و عالمان علوم اجتماعی مهم و غیر قابل اجتناب است. به اعتقاد او داشتن بینش فلسفی باعث می‌شود در پاسخگویی به پرسشهای علوم اجتماعی جنبه و بعد فلسفی آن نیز مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

از سوی دیگر دانستن فلسفه علوم اجتماعی نیز برای فیلسوفان حائز اهمیت است. علت این است که علوم اجتماعی و رفتاری به درک بهتر فیلسوفان از رفتار و کنش انسان، هنجارها و نهادهای اجتماعی کمک می‌کند.

این کتاب با عنوان "فلسفه علوم اجتماعی" از سوی انتشارات وست ویو منتشر شده است. الکساندر روزنبرگ استاد فلسفه در دانشگاه جورجیای آمریکاست.

روزنبرگ متخصص فلسفه علوم اجتماعی و علوم زیست شناختی است. وی برنده جایزه لاکاتوش در سال 1993 بوده است.

کد مطلب 1332195

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها