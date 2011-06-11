فلسفه علوم اجتماعی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به رغم معروف بودن اصطلاح علوم انسانی تقسیم بندیهای متفاوتی از آن صورت می‌گیرد. نویسنده در این اثر علوم انسانی را مشتمل بر اقتصاد، تاریخ، انسان شناسی، علوم سیاسی، جامعه شناسی، روانشناسی و رشته‌های حاصل از ترکیب این رشته‌ها با زیست شناسی می‌گیرد.

نویسنده معتقد است دانستن فلسفه برای علوم اجتماعی و عالمان علوم اجتماعی مهم و غیر قابل اجتناب است. به اعتقاد او داشتن بینش فلسفی باعث می‌شود در پاسخگویی به پرسشهای علوم اجتماعی جنبه و بعد فلسفی آن نیز مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

از سوی دیگر دانستن فلسفه علوم اجتماعی نیز برای فیلسوفان حائز اهمیت است. علت این است که علوم اجتماعی و رفتاری به درک بهتر فیلسوفان از رفتار و کنش انسان، هنجارها و نهادهای اجتماعی کمک می‌کند.

این کتاب با عنوان "فلسفه علوم اجتماعی" از سوی انتشارات وست ویو منتشر شده است. الکساندر روزنبرگ استاد فلسفه در دانشگاه جورجیای آمریکاست.

روزنبرگ متخصص فلسفه علوم اجتماعی و علوم زیست شناختی است. وی برنده جایزه لاکاتوش در سال 1993 بوده است.