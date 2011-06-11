به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر پروژه احداث اولین پارکینگ طبقاتی مکانیزه در قم گفت: این پروژه شاخص هم اکنون در بلوار معلم توسط شهرداری قم و با مشارکت بخش خصوصی در حال احداث است.
سعید صادقی، تسریع در رفت و آمد وسایل نقلیه و کاهش ترافیک ناشی از توقف اتومبیلها درحاشیه خیابان را از جمله اهداف اصلی احداث این پارکینگ عنوان کرد و افزود: این پارکینگ در زمینی به مساحت ۲۹۰ متر مربع در ۱۳ طبقه و با ظرفیت ۱۴۴ خودرو در حال ساخت است.
مدیر پروژه احداث اولین پارکینگ طبقاتی مکانیزه در قم تصریح کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال ساخته خواهد شد.
صادقی به مشخصات فنی این پروژه اشاره کرد و گفت: در این پروژه، گود برداری به عمق ۱۵ متر و بدون رمپ و ترانشه بوده و بالغ بر ۱۶۰ تن آرماتور و ۱۵۰۰ متر مکعب بتن ریزی در این پروژه انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: این پروژه در ۱۳ طبقه احداث میشود که ۵ طبقه آن زیر زمین و ۸ طبقه مابقی در روی زمین است که عملیات اجرایی این پروژه در آبان ماه سال گذشته آغاز شده و امیدواریم تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.
صادقی افزود: این پارکینگ را میتوان نمونهای برای آشنایی شهروندان با تکنولوژیهای جدید شهری دانست که با هزینه و فضای کم میتواند تعداد بیشتری از خودروها را در خود جای دهد.
قم - خبرگزاری مهر: اولین پارکینگ طبقاتی مکانیزه شهر قم به منظور افزایش ظرفیت پارک خودروها با استفاده بهینه از فضاهای موجود تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر پروژه احداث اولین پارکینگ طبقاتی مکانیزه در قم گفت: این پروژه شاخص هم اکنون در بلوار معلم توسط شهرداری قم و با مشارکت بخش خصوصی در حال احداث است.
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