به گزارش خبرگزاری مهر،‌ مدیر پروژه احداث اولین پارکینگ طبقاتی مکانیزه در قم گفت: این پروژه شاخص هم اکنون در بلوار معلم توسط شهرداری قم و با مشارکت بخش خصوصی در حال احداث است.



سعید صادقی، تسریع در رفت و آمد وسایل نقلیه و کاهش ترافیک ناشی از توقف اتومبیل‌ها درحاشیه خیابان را از جمله اهداف اصلی احداث این پارکینگ عنوان کرد و افزود: این پارکینگ در زمینی به مساحت ۲۹۰ متر مربع در ۱۳ طبقه و با ظرفیت ۱۴۴ خودرو در حال ساخت است.



مدیر پروژه احداث اولین پارکینگ طبقاتی مکانیزه در قم تصریح کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال ساخته خواهد شد.



صادقی به مشخصات فنی این پروژه اشاره کرد و گفت: در این پروژه، گود برداری به عمق ۱۵ متر و بدون رمپ و ترانشه بوده و بالغ بر ۱۶۰ تن آرماتور و ۱۵۰۰ متر مکعب بتن ریزی در این پروژه انجام خواهد شد.



وی ادامه داد: این پروژه در ۱۳ طبقه احداث می‌شود که ۵ طبقه آن زیر زمین و ۸ طبقه مابقی در روی زمین است که عملیات اجرایی این پروژه در آبان ماه سال گذشته آغاز شده و امیدواریم تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.



صادقی افزود: این پارکینگ را می‌توان نمونه‌ای برای آشنایی شهروندان با تکنولوژی‌های جدید شهری دانست که با هزینه و فضای کم می‌تواند تعداد بیشتری از خودرو‌ها را در خود جای دهد.

