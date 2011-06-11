سرمایه گذاری تعاونی ها در ارس تسهیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مقیمی پیش از ظهر شنبه در همایش تعاونگران کارآفرین آذربایجان شرقی در مجتمع فرهنگی و ورزشی پتروشیمی تبریز با تاکید بر بسترهای فراهم شده برای سرمایه گذاری بنگاه های کوچک و زودبازده در ارس اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته زمینه سرمایه گذاری برای بنگاه های کوچک زودبازده در این منطقه فراهم شده است که در کنار سرمایه گذاری های کلانی که صورت می گیرد، امکان اجرایی شدن شان فراهم است.

وی اضافه کرد: در دسترس بودن، مجاورت با سه کشور ارمنستان، جمهوری آذربایجان و نخجوان، چهارفصل بودن و ده ها ویژگی دیگر این منطقه را در زمره مناطق آزاد فعال کشور قرار داده است.

مدیر عامل منطقه آزاد ارس، زیرساخت های ریلی و ظرفیت های فراوان گردشگری، رود پرآب ارس را از دیگر ویژگی های منحصر بفرد این منطقه آزاد خواند.

وی از احداث طرح توسعه بزرگترین کارخانه نساجی در منطقه آزاد ارس خبر داد و یاد آور شد: با وجود اینکه صنعت نساجی در جهان با مشکلاتی مواجه شده است ولی این واحد صنعتی در صدد توسعه فازهای دیگر کارخانه است.

وی احداث نیروگاه ها و پالایشگاه های با ظرفیت های متفاوت را از دیگر طرح های توسعه ای منطقه آزاد ارس خواند.

مقیمی با تاکید بر راه اندازی کارگاه های کوچک با بازدهی سریع را از جمله طرح های این منطقه خواند و اظهار داشت: شهرک ویژه ای نیز در منطقه آزاد ارس در نظر گرفته شده است که امیدواریم با همکاری و مساعدت اداره کل تعاون استان زمینه ساز توسعه تشکل های تعاونی را در منطقه آزاد ارس فراهم کنیم.

وی اظهار داشت: منطقه آزاد ارس با توجه به ظرفیت های فراوانی که دارد در تمام زمینه ها می تواند زمینه ساز سرمایه گذاری های خرد و کلان در قالب تشکل های تعاونی باشد.

مقیمی یاد آور شد: منطقه آزاد ارس با وسعت 51 هزار هکتار بزرگترین منطقه آزاد کشور است.

وی اظهار داشت: منطقه آزاد ارس با ظرفیت های منحصربفرد سرمایه گذاری که دارد در میان مناطق آزاد کشور از شاخص های ویژه ای برخوردار است.

مدیر عامل منطقه آزاد ارس همچنین ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک تفاهم نامه همکاری با اداره کل تعاون آذربایجان شرقی به منظور افزایش سهم تشکل های تعاونی در سرمایه گذاری های منطقه آزاد ارس به امضا برسد چرا که علاوه بر مزیت های فعالیت در قالب تشکل های تعاونی، معافیت های بیمه ای و مالیاتی ویژه مناطقه آزاد نیز در ارس اعمال می شود و این امر شرایط را برای سرمایه گذاری تشکل های تعاونی بیش از پیش فراهم می کند.