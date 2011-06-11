آتش زدن کاه و کلش مزارع توسط کشاورزان ایلامی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله در پایان فصل برداشت محصولات کشاورزی جو و گندم و دیگر محصولات کشاورزان استان ایلام بخصوص در مناطق جنوب استان اقدام به آتش زدن کاه و کلش مزارع می کنند که این کار نه تنها سودی ندارد بلکه کاملا مضر است.

کشاورزان به این نکته رسیده اند که اگر این کاه و کلش را آتش بزنند زمین برای فصل بعد بهتر می شود و آفات مزارع از بین می رود.

در حالی که بگفته کارشناسان کشاورزی این آتش زدن نه تنها سودی ندارد بلکه کاملا برای زمین و هوا مضر است.

کشاورزان استان ایلام بخصوص در مناطق شهرستان دهلران و مهران هر ساله دودهای فروانی ازاین آتش زدن این کاه و کلشها وارد هوای شهر می کنند که باعث بر هم زدن وضعیت هوا نیز می شود.

علاوه بر این بارها مشاهده شده که بر اثر این آتش سوزهای مناطق مختلقی دیگر نیز در آتش سوخته و باعث خسارات جبران ناپذیری به استان شده است.

در حال حاضر وظیفه دستگاه های مرتبط این است که مردم را با عوارض و عواقب این کار آگاه کنند چون بنظر می رسد که کشاورزان در این زمینه آگاهی لازم را نداشته باشند.

کارشناس مسائل کشاورزی در استان ایلام در این ارتباط گفت: آتش زن کاه و کلش به یک عادت بد در بین کشاورزان استان ایلام تبدیل شده است.

علی رضایی گفت: این کار باعث می شود خسارات دیگری به محیط زیست و خود زمین وارد شود و آگاه کردن کشاورزان در این زمینه ضروری است.

وی تصریح کرد: علاوه بر این مضرات، دود حاصل از آتش سوزی برای سلامتی خود افراد نیز مضر است.