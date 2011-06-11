طرح کاهش تعرفه واردات مبلمان در کمیسیون ماده یک

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباسی در یک نشست خبری با برشمردن چالش‌های پیش روی صادرات مبلمان در کشور گفت: اگرچه چند واحد محدود داخلی مشغول تولید مواد اولیه صنعت مبلمان هستند اما دولت به بهانه حمایت از تولید داخل تعرفه واردات مواد اولیه را به تناسب مواد مورد نیاز 40 تا 60 درصد تعیین کرده است که بر این اساس متوسط نرخ تعرفه به 35 درصد رسیده که همین امر منجر به ایجاد چالش‌هایی در صادرات مبلمان شده است.

نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان مبلمان افزود: بر این اساس در حال مذاکره با کمیسیون ماده یک برای کاهش این میزان تعرفه هستیم، چرا که به صورت غیرمستقیم این میزان تعرفه بر روی صادرات کشور اثر گذاشته است.

وی همچنین به برگزاری بیستمین نمایشگاه بین‌المللی مبلمان در محل دایمی نمایشگاه بین‌المللی تهران خبر داد و تصریح کرد:‌ این نمایشگاه طی روزهای آتی در تهران برگزار می شود که در آن 330 شرکت داخلی و 22 شرکت خارجی از 4 کشور ترکیه، چین، کانادا و فرانسه حضور دارند.

عباسی هدف از برگزاری این نمایشگاه را حمایت از تولیدات داخلی، تبادل دانش فنی و انتقال تکنولوژی تولید مبلمان با کیفیت با قیمت مناسب در داخل کشور ذکر و خاطرنشان کرد: بر این اساس هدف ما این است که زمینه‌ای را برای بهبود تولید و ارتقاء سطح کیفی محصولات داخلی فراهم سازیم به نحوی که بتوان صادرات کشور را نیز با تکنولوژی‌های روز دنیا منطبق کرده و رونق بخشید.

وی اظهار داشت: هدف اتحادیه صادرکنندگان مبلمان حمایت از تولید دخل و رونق صادرات محصولات با کیفیت است و بر این اساس شعار نمایشگاه نیز ارتقاء صنعت مبلمان و دکوراسیون داخلی کشور با رویکرد صادراتی و مدیریت واردات است.

نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان مبلمان خاطرنشان کرد: اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان در راستای سیاست‌های دولت جلوگیری از واردات را مدنظر قرار داده و قصد دارد با ایجاد کیفیت مناسب برای محصولات تولیدی نیاز به واردات را کم کرده و با ارتقاء سطح کیفی مبلمان زمینه‌های را فراهم سازد که صادرات کشور رونق گیرد.

وی همچنین با اشاره به میزان اشتغالزایی صنعت مبلمان خاطرنشان کرد: 5/7 درصد اشتغال کشور در صنعت مبلمان نهفته است چرا که بالغ بر 48 هزار واحد صنفی در صنعت مبلمان مشغول به فعالیت هستند.

همچنین در ادامه علی خادم زاده رئیس کمیسیون نمایشگاه‌های اتحادیه صادرکنندگان مبلمان نیز گفت: اعتقاد فعالان صنعت مبلمان این است که می‌توان با بهبود کیفی تولید از واردات محصولات ساخته شده به کشور جلوگیری کرد و زمینه‌ای را فراهم آورد که علاوه بر تامین نیاز داخلی بتوان صادرات را نیز رونق بخشید و از واردات ب تناسب آن کم کرد.

وی از برگزاری 7 سمینار آموزشی تخصصی در زمینه مدیریت واردات و صادرات در حاشیه بیستمین نمایشگاه مبلمان خبر داد و تصریح کرد: هدف ما ارتقاء سطح دانش شاغلان در صنعت مبلمان است. همچنین در کنار این امر پذیرای هیئت‌های تجاری از کشورهای هدف صادراتی مبلمان هستیم که بر این اساس هیئت‌هایی را از کشورهای هدف در طول روزهای برگزاری نمایشگاه پذیرش خواهیم کرد.

خادم زاده بازارهای هدف صادراتی مبلمان ایران را روسیه، قزاقستان، آذربایجان، افغانستان، سوریه، الجزایر، گرجستان، تاجیکستان، امارات، ترکمنستان، ازبکستان، عراق و ارمنستان ذکر کرد و گفت:‌برخی از این بازارهای هدف هم اکنون فعال هستند و مبلمان ایرانی به آنها صادر می‌شود.

همچنین در ادامه آناهیتا میرستاری دبیر اتحادیه صادرکنندگان مبلمان نیز با اشاره به وجود 50 هزار واحد تولیدی در صنعت مبلمان کشور خاطرنشان کرد: از این تعداد تنها 18 شرکت تولیدی داخلی در زمینه نئوپان و سه کشور تولیدی داخلی در زمینه MDFفعالیت دارند که به نظر می‌رسد دولت نباید به خاطر 21 شرکت تولیدی تعرفه مبلمان را به اندازه‌ای بالا برد که برای صادرکنندگان چالش ایجاد شود.

وی ادامه داد: بر همین اساس قصد داریم تا تعرفه واردات را در نیمه دوم سال جاری در کمیسیون ماده یک مطرح کنیم تا شاید دولت به کاهش تعرفه مبلمان باری حمایت از صادرات این محصول اقدام کند.

به گفته میرستاری در حال حاضر تعرفه فعلی مواد اولیه مبلمان به نحوی است که در مبلمان منزل قیمت محصولات صادراتی را تا 40 درصد و در مبلمان صفحه‌ای قیمت محصولات را تا 60 درصد تحت تاثیر قرار می‌دهد.

میرستاری همچنین از انجام مذاکرات با گمرک جمهوری اسلامی ایران برای راه اندازی گمرکات تخصصی در صنعت مبلمان خبر داد و خاطرنشان کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران سیاست‌های متفاوتی را برای صنعت مبلمان پیشنهاد داده که یکی از آنها واردات موقت است که به نظر می رسد عملیاتی نیست اما هم اکنون در مورد موضوع استرداد در حال مذاکره هستیم.