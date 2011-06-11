  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۲۲

شهرستان درمیان محضر طلاق ندارد

شهرستان درمیان محضر طلاق ندارد

درمیان - خبرگزاری مهر: سرپرست ثبت احوال درمیان با اشاره به فعالیت یک محضر ازدواج در این شهرستان گفت: محضر طلاق در این شهرستان وجود ندارد.

محمدحسن محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهراظهارداشت: با توجه به شروع بکار محضر ازدواج شماره 33 اسدیه در تاریخ 23 بهمن ماه سال گذشته در شهرستان درمیان 46 واقعه ازدواج به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: از این تعداد ازدواج 15 واقعه شهری معادل 32.61 درصد و 31 واقعه روستایی معادل 67.39 درصد بوده است.

سرپرست ثبت احوال شهرستان درمیان بیان داشت: در سال گذشته تعداد یک هزار و 64 واقعه ولادت به ثبت رسیده است.

وی تصریح کرد: از مجموع تولدهای ثبت شده 567  نوزاد پسر و 497  نوزاد دختر هستند.

محمدزاده اضافه کرد: تعداد 272 واقعه ولادت در شهر و 792 واقعه ولادت در روستا صورت گرفته است.

به گفته وی در مقابل هر 100 واقعه ولادت ثبت شده دختر حدود 114 واقعه ولادت پسر به ثبت رسیده است.

سرپرست ثبت احوال شهرستان درمیان تصریح کرد: سال گذشته تعداد 334 واقعه وفات به ثبت رسیده که از این تعداد 181 مرد و 153 زن بوده اند.

محمدزاده افزود: از مجموع فوت های ثبت شده تعداد 88 واقعه وفات در شهر و 246 واقعه در روستا رخ داده است.

وی اظهار داشت: در این مدت در مقابل هر 100 فوت ثبت شده زنان تعداد 118 مورد فوت مردان به ثبت رسیده است.

کد مطلب 1332210

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها