  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۹

پایان اکران بهار/

سعیدی‌پور: اکران سه فیلم جدید به سینماها رونق می‌دهد

سعیدی‌پور: اکران سه فیلم جدید به سینماها رونق می‌دهد

مدیر سینما آزادی نمایش سه فیلم سینمایی جدید در این هفته را عامل جذب مخاطب برای سینماها دانست.

رضا سعیدی‌پور به خبرنگار مهر گفت: فروردین و اردیبهشت‌ماه امسال وضعیت فروش فیلم‌ها مناسب بود اما در خردادماه به دلیل شروع فصل امتحان‌ها نمایش فیلم‌ها با افت مخاطب همراه بوده است. در سینما آزادی فیلم "جرم" به کارگردانی مسعود کیمیایی مخاطب بیشتری نسبت به فیلم "پایان‌نامه" به کارگردانی حامد کلاهداری داشته است.

وی ادامه داد: از چهارشنبه این هفته سه فیلم سینمایی "قصه پریا"، "دختر شاه پریون" و "ورود آقایان ممنوع" به نمایش درمی‌آید و هر سه فیلم در سینما آزادی اکران می‌شوند مطمئنم سه فیلم جدید باعث جذب مخاطب بیشتر می‌شود و رونق دوباره به سینماها برمی‌گردد. سه فیلم جدید با جذابیت‌های ویژه چراغ سینماها را در تابستان که یکی از بهترین فصل‌های اکران است روشن می‌کند.

سعیدی‌پور افزود: تابستان یکی از بهترین فصل‌های اکران است، امیدوارم سینماها پس از دوران رکودی کوتاه در تابستان 90 مانند نوروز روزهایی پرمخاطب داشته باشند.

کد مطلب 1332212

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها