اعلام وضعیت هشدار/ آلودگی هوا در کرمان چند برابر حد استاندارد

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمان از صبح شنبه شاهد بروز گرد و غبار بسیار شدید است هر چند که مسئولان هواشناسی کرمان ارتباط این پدیده را با ریز گردهای عربی غیر مرتبط می دانند اما مناطق شمالی کرمان هم اکنون شاهد وضعیت هشدار است.

دید افقی در اکثر شهرستانهای کرمان در مناطق شمالی به شدت کاهش یافته و میزان آلودگی هوا بیش از حد استاندارد است.

کارشناس پیش بینی هواشناسی کرمان با اشاره به روند رو به رشد غلظت گرد و غبار در کرمان طی روز جاری گفت: از دقایق ابتدایی امروز شاهد ورود پدیده گرد و غبار در استان کرمان هستیم.

گرد و غبار شدید طی 48 ساعت آینده در کرمان ادامه دارد/ آلایندگی چند برابر حد استاندارد

حمیده حبیبی افزود: این ریز گردها روز گذشته بر فراز استان یزد بوده است و پیش بینی می شود طی 48 ساعت گذشته در استان کرمان تداوم داشته باشد و به تدریج از غلظت آن طی روزهای آتی کم شود.

این کارشناس هواشناسی میزان غلظ گرد و غبار و آلایندگی در هوای شهر کرمان را چند برابر حد استاندارد دانست و اضافه کرد: به دلیل غلظت هوا بهتر است شهروندان پیشگیریهای لازم را برای حضور کمتر در معابر عمومی به عمل آورند.

حبیبی افزود: احتمال اینکه این گرد و غبار ناشی از پدیده ریز گردهای عربی باشد بسیار کم است و احتمالا ارتباطی نیز با بادهای 120 روزه سیستان ندارد زیرا از استان یزد به کرمان وارد شده است.



آلایندگی هوای کرمان هم اکنون چند برابر حد استاندارد است و پیش بینی می شود طی 48 ساعت آینده ادامه داشته باشد حبیبی

وی عامل این پدیده را شرایط توپوگرافی منطقه دانست و ابراز امیدواری کرد بزودی این مشکل برطرف شود.

کارشناس هواشناسی استان کرمان افزود: با توجه به نقشه های هواشناسی موجود زبانه های سامانه کم فشاری که در جنوبشرق کشور مستقر است به صورت طوفان در منطقه بروز کرده است.

شهرستانهای شمالی و شرقی کرمان درگیر با گرد و غبار

وی گفت: این پدیده شهرستانهای رفسنجان، زرند، کرمان، بم و انار را در برگرفته است و پیش بینی می شود طی 48 ساعت آینده در کرمان باقی بماند.

وضعیت آلایندگی به مرحله هشدار رسیده است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان در خصوص بروز گرد و غبار و میزان آلودگی هوا در کرمان به خبرنگار مهر گفت: بر اثر بروز پدیده گرد و غبار شدید در کرمان بر اساس بررسیهای به عمل آمده و آنالیز نتایج ایستگاه سنجش آلاینده های هوای شهر کرمان از حد استاندارد فراتر رفته است.

عباسعلی دامنگیر با اعلام وضعیت هشدار گفت: گرد و غبار موجود از حد استاندارد بیشتر است و لازم است شهروندان کرمانی تدابیر خاصی را رعایت کنند.



تخریب مراتع و زیستگاهها، برداشت بی رویه از منابع آب، مجاورت با کویر و از بین رفتن پوشش گیاهی مهمترین دلیل بروز وضعیت موجود است دامنگیر

وی افزود: از هر گونه فعالیت شدید در هوای آزاد اکیدا خودداری شود، بیماران قلبی و تنفسی و آلرژیک از رفت و آمد در هوای آزاد خودداری کنند.

دامنگیر همچنین گفت: افراد مسن و خردسال از رفت و آمد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند و در صورت ضرورت از ماسک استفاده کنند.

وی ادامه داد: پدیده گرد و غبار فعلی حسب اعلام هواشناسی استان به صورت محلی است و عوامل بسیاری در شک گیری آن دخیل هستند که از مهمترین آنها می توان به تخریب مراتع و زیستگاهها، برداشت بی رویه از منابع آب، مجاورت با کویر و از بین رفتن پوشش گیاهی و تغییرات جوی اشاره کرد.

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گزارش: اسما محمودی