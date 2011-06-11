عرضه قطره چکانی دلار توسط بانک مرکزی/ بازار دلالی ارز داغ شد!

به گزارش خبرنگار مهر، با تزریق قطره چکانی دلار بانک مرکزی به بازار و صرافی های بانکی و صرافی های مجاز میدان فردوسی که مرکز خرید و فروش ارز در پایتخت است، این بازار امروز شنبه شاهد داغ شدن بازار دلالی دلار شده است.

بانک مرکزی با وجود اینکه چهارشنبه هفته گذشته نرخ دلار دولتی را به یکباره 117 تومان بالا برد و اعلام کرد که تامین ارز مورد نیاز بازار به هر میزان انجام خواهد شد و در عین حال، محدودیتهای ارز مسافرتی از بین می رود، اما مشاهدات خبرنگار مهر از بازار ارز وضعیتی دیگری را نشان می دهد.

صرافی های بانکی از جمله صرافی ملت، نوین و پاسارگاد در مراجعه مردم عنوان می کنند که ارز نداریم و بانک مرکزی هنوز ارز مورد نیاز را ارائه نکرده است، تنها صرافی بانک ملی با ارائه پاسپورت و بلیط باز هم به میزان محدود دو هزار دلار ارز دلار مورد نیاز مسافران را تامین می کند.

صرافی ها: ارز نداریم

براین اساس، به نظر می رسد که بانک مرکزی سیاست تزریق محدود به بازار را در پیش گرفته است، اکثر صرافی های بازار هم اعلام می کنند که ارز مسافرتی دلار نداریم. در عین حال برخی از آنها با درج اطلاعیه هایی عنوان کرده اند که "ارز مسافرتی موجود است" اما با مراجعه برای خرید عنوان می کنند که ارز نداریم.

محدودیتهای فروش ارز مسافرتی نیز همچنان در بازار مشهود است و صرافی ملی که تنها صرافی است، هم اکنون دلار مسافرتی می فروشد، همچنان محدودیتها را اعمال می کند، هیچ‌یک از شعب بانکی نیز ارزی برای فروش ندارند و اعلام می کنند که بانک مرکزی هنوز به آنها ارزی تزریق نکرده است.

مسئول یکی از صرافی های مجاز در میدان فردوسی به خبرنگار مهر گفت: قیمتهای اعلام شده بر روی تابلوی صرافی ها قیمت قطعی نیست و دلاری برای فروش نداریم.

یکی دیگر از صرافان دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی در میدان فردوسی به خبرنگار مهر عنوان کرد: قیمتی که بر روی تابلو درج شده، قیمت خرید و فروش است اما هم اکنون دلاری برای فروش نداریم.

بانک مرکزی امروز شنبه نرخ فروش دلار را حدود 1171 تومان اعلام کرده است، البته قیمت دلار در بازار همچنان چند نرخی است و حتی قیمت اعلام شده توسط صرافی ها بر روی تابلوها نیز با یکدیگر متفاوت است.

اما به هر حال، هم اکنون صرافی های میدان فردوسی قیمت فروش هر دلار را حدود 1177 تومان و قیمت خرید را 1175 تومان بر روی تابلوهای خود درج کرده اند اما در مراجعه اعلام می کنند که ارزی برای فروش نداریم.

بازار سیاه دلار داغ شد

در عین حال، برخی دیگر نیز طبق معمول نرخی را بر روی تابلوهای خود درج نکرده اند، عده دیگری از صرافی ها نیز امروز فقط قیمت خرید را بر روی تابلو درج کرده اند.

بازار دلالی و به اصطلاح "بازار سیاه" نیز این روزها داغ تر شده به طوری که قیمت دلار در بازار آزاد هم اکنون برای فروش 1200 تومان و برای خرید از 1205 تومان تا 1210 تومان متغیر است، البته دلالان محدودیتی نیز برای فروش ارز ندارند و عنوان می کنند که به هر تعداد که دلار یا هر ارز دیگری بخواهید برای فروش با قیمت آزاد داریم.

قیمت سایر ارزها نیز در بازار افزایش یافته به طوریکه صرافی ها قیمت هر یورو را بر روی تابلوهای خود برای فروش حدود 1720 تومان و برای خرید 1718 تومان و قیمت فروش هر پوند را نیز 2010 تومان و خرید آن را 1970 تومان درج کرده اند.