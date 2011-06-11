به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، پیترکینگ از قانونگذاران کنگره آمریکا و رئیس کمیته امنیت ملی در کنگره طی بیانیه ای اظهار داشت: در این جلسه بحث و بررسی به طور خاص به میزان خطرات افراط گرایی در زندانهای آمریکا پرداخته می شود.

این جلسه قرار است روز چهارشنبه 25 خرداد ماه با عنوان " تهدید افراط گرایی مسلمانان آمریکایی در زندانهای آمریکا" برگزار شود.

این سناتور جمهوریخواه ماه مارس گذشته نیز با برگزاری یک جلسه بحث و بررسی دیگر با محوریت " افراط گرایی مسلمانان آمریکا" از سوی بسیاری از شخصیتهای دینی و غیر دینی آمریکا مورد انتقاد قرار گرفت.

این جلسه به علت تیره و تار جلوه دادن تصویر مسلمانان در جامعه آمریکا به طور گسترده محکوم شد. در آن زمان حدود 100 نفر از همکاران وی خواستار لغو این جلسه شدند. بسیاری از مقامت آمریکایی و مسلمانان این جلسه را مورد انتقاد قرار دادند.

کینگ با ابراز اینکه انتظار این انتقادهای شدید را داشته مدعی شد این جلسه برای بررسی یک موضوع مهم در امنیت ملی کشور حائز اهمیت است.

اقلیت مسلمان آمریکا که تعداد آنها بین 6 تا هفت میلیون نفر تخمین زده شده پس از حملات یازدهم پستامبر از نظر فرسایش حقوق و آزادیهای مدنی خود تحت فشارهای بسیاری رسانه ای و سیاسی قرار گرفتند. بسیاری از آنها نسبت به تیره و تار شدن تصویر خود در جامعه ای که در آن زندگی می کنند ابراز نارضایتی می کنند و تا کنون موارد بسیاری از تبعیض و تعصب دینی و نژادی علیه آنها ثبت شده است.