به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اهمیت آشنایی با آموزه‌های فرهنگی و قرآنی در فصل تابستان بعنوان یکی از فرصتهای مناسب برای جذب علاقمندان در برنامه روز شنبه 21 خردادماه کیفیت و کمیت مدارس قرآنی مورد بررسی قرار می گیرد.

در این برنامه زنده و گفتگو محور، محمد بنیادی مشاور امور قرآنی وزیر آموزش و پرورش به معرفی برنامه های مدارس قرآن و آسیب شناسی آنها می پردازد .



گزارش و پخش فرازهایی از تلاوت قرآن کریم توسط قراء بنام مصری و ایرانی از دیگر بخشهای برنامه رهاورد است.

برنامه رهاورد کاری از گروه قرآن، اطلاع‌رسانی و فضای مجازی رادیو قرآن از ساعت 19 تا 19:30 از رادیو قرآن پخش می‌شود.