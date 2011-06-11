به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اهمیت آشنایی با آموزههای فرهنگی و قرآنی در فصل تابستان بعنوان یکی از فرصتهای مناسب برای جذب علاقمندان در برنامه روز شنبه 21 خردادماه کیفیت و کمیت مدارس قرآنی مورد بررسی قرار می گیرد.
در این برنامه زنده و گفتگو محور، محمد بنیادی مشاور امور قرآنی وزیر آموزش و پرورش به معرفی برنامه های مدارس قرآن و آسیب شناسی آنها می پردازد .
گزارش و پخش فرازهایی از تلاوت قرآن کریم توسط قراء بنام مصری و ایرانی از دیگر بخشهای برنامه رهاورد است.
برنامه رهاورد کاری از گروه قرآن، اطلاعرسانی و فضای مجازی رادیو قرآن از ساعت 19 تا 19:30 از رادیو قرآن پخش میشود.
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