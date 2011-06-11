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۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۱۸

فعالیتهای مدارس قرآن آسیب‌شناسی می‌شوند

فعالیتهای مدارس قرآن آسیب‌شناسی می‌شوند

برنامه‌های مدارس قرآن روز شنبه 21 خرداد با حضور مشاور امور قرآنی وزیر آموزش و پرورش در برنامه رهاورد رادیو قرآن آسیب‌شناسی می‌شوند .

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اهمیت آشنایی با آموزه‌های فرهنگی و قرآنی در فصل تابستان بعنوان یکی از فرصتهای مناسب برای جذب علاقمندان در برنامه روز شنبه 21 خردادماه کیفیت و کمیت مدارس قرآنی مورد بررسی قرار می گیرد.

در این برنامه زنده و گفتگو محور، محمد بنیادی مشاور امور قرآنی وزیر آموزش و پرورش به معرفی برنامه های مدارس قرآن و آسیب شناسی آنها می پردازد .

گزارش و پخش فرازهایی از تلاوت قرآن کریم توسط قراء بنام مصری و ایرانی از دیگر بخشهای برنامه رهاورد است.

برنامه رهاورد کاری از گروه قرآن، اطلاع‌رسانی و فضای مجازی رادیو قرآن از ساعت 19 تا 19:30 از رادیو قرآن پخش می‌شود.

کد مطلب 1332230

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